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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
23.07.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

‘Azerbaycan kasası’ tek tek isim verdi

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‘Azerbaycan kasası’ tek tek isim verdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Azerbaycan’daki kasası olduğu iddia edilen ve MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen İsa Ö. sorgusunda itirafçı olmak istediğini belirterek, “Örgütün sempatizanı ve üyesi değilim. Tam tersi örgütten nefret ediyorum” dedi.

Savcılık kaynakları, İsa Ö.’nün itirafçı olarak kabul edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verileceğini bildirdi. Azerbaycan’dan getirilen İsa Ö., MİT ve Emniyet’teki sorgusundan sonra ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan’a verdiği ifadede İsa Ö. şunları söyledi:

BAKÜ KÜÇÜK BİR YER

“Bakü, küçük bir yer olduğu için herkes birbirine tanır. Özellikle Türkler birbirlerini tanırlar. A.S. isimli şahıs FETÖ terör örgütünün içinde olan bir şahıstır. Kendisi örgütün sohbetlerini organize eden abi konumundaki kişidir. Ticaretle uğraşır. E.T. isimli şahsı çok iyi tanımıyorum. Ticaretle uğraşmaktadır. Daha önce Azerbaycan’da Guba şehrinde bulunan FETÖ’ye ait kolejde çalıştığını biliyorum. F.Y. isimli şahıs FETÖ içinde yer alan bir şahıstır. Kendisi sohbetlere katılan birisiydi. Ticaretle uğraşır. M.Ç. isimli kişi FETÖ içinde yer alan FETÖ sempatizanı olan bir şahıstır. S.K., FETÖ içerisinde yar alan örgütü yardım ve destekte bulunan birisidir. İşadamıdır. Örgüte kurban, burs gibi yardımda bulunmaktadır. F.S.B. FETÖ içinde yer alan örgüte yardım ve destek bulunan birisidir. Perde işi ile uğraşır. Örgüte kurban burs gibi yardımlarda bulunmaktadır.

NEFRET EDİYORUM

Bana sorulan 3 Temmuz 2017-22 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 8 adet Amerikan Doları üzerinden para gönderme işlemi ticaret amacıyla yapılan işlemlerdir. Amerikada bulunan Y. firmasından ısıtma, havalandırma sistemi ile ilgili malzeme alım-satımına ilişkindir. Bu paraları ben gönderdim, karşılığında malzeme geldi. Kesinlikle örgütle bir bağlantısı yoktur. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. FETÖ sempatizanı ve üyesi değilim. Tam tersi söz konusu örgütten nefret etmekteyim.”

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