Ayşenur ölümden döndü

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Kaza, salı günü Refik Şevket İnce Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. Ayşenur A. iddiaya göre, ağabeyiyle alışveriş yaptığı marketten çıkıp aniden yola fırladı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen hafif ticari araç, Ayşenur'a çarptı.

Kazada yaralanmayan Ayşenur, daha sonra ağabeyine sarılarak yolun karşısına geçti. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ağabeyi ile marketten çıktıktan sonra bir anda yola fırlayan Ayşenur A.'ya hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

YOLA 'KASİS' TALEBİ

Kazadan yara almadan kurtulan Ayşenur A.'nın alışveriş yaptığı marketin sahibi Cemal Çitrak (51), belediyenin yola kasis yaptırması gerektiğini söyledi. Çitrak, "Bir anda yola fırlayan Ayşenur ezilmekten son anda kurtuldu. Otoyola bağlandığı için üzerinde bulunduğumuz caddede araç trafiği yoğun. Bu nedenle birçok kaza meydana geliyor. Neredeyse bir çocuğumuz, arabanın altında kalacaktı. Çocuklar, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir anda yola fırlıyorlar. Mahalleli olarak buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda kasis için imza toplamamıza rağmen bir sonuç alamadık. İllaki burada birinin ölmesi mi gerekiyor?" dedi.