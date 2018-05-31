Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AYM'nin iptal kararı seçimi etkilemez

    AYM'nin iptal kararı seçimi etkilemez

    ANKARA
    31.05.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’nin başvurusu üzerine bugün seçim güvenliğiyle ilgili alacağı herhangi bir kararın seçimin iptaline yol açmayacağını savundu. Şentop dün NTV’de soruları yanıtlarken şunları söyledi:

    TEAMÜLLER UYGULANIR
    “Seçimi etkileyecek hiçbir şey yok burada. Bunlar seçimin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler. Varsayalım ki AYM iptal kararı verdi, o zaman Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugüne kadarki teamülleri uygulayacaktır bunların yerine. YSK’ya kanunla, seçimlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. YSK, kanunda olmayan hususlarla ilgili de prensip kararları alarak uygulamalar yapabilir. AYM ne yönde karar verirse, bu seçimlerin yapılmaması doğrultusunda bir karar olmaz.

    Yeni dönemdeki bakanlıklar ile bürokraside değişikliklere ilişkin KHK’lar haftaya çıkabilir. Yeni sistemde bakanlıklar ve bürokrasinin yapılanmasıyla ilgili yetkiyi Cumhurbaşkanı’na verdik. Cumhurbaşkanı bunları kararnameyle belirleyecek. Zaten kanun ve KHK’larla düzenlenmiş olan bakanlık teşkilatlarının kaldırılması gerekiyor. Yetki kanunuyla yapılacak düzenlemeler de seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilecek düzenlemelere alan açmak için yapılacak. Mıntıka, alan, zemin temizliği için bu yetki kanunu.

    DEMİRTAŞ ADAYKEN TUTUKLANMADI
    Teorik olarak asıl olan, tutuksuz yargılamadır. Fakat durumu doğru ortaya koymak lazım. Sayın Selahattin Demirtaş halen milletvekili. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tutuklanmış ve yargılanıyor değil. Böyle olsaydı tartışma anlamlı olabilirdi. Aday gösterildiği için serbest mi bırakılmalı? Bu bir yolsa, 100 bin kişilik imzayla serbest bırakılsın tutuklular. Tartışma ancak Demirtaş aday gösterildikten sonra tutuklanmış olsaydı anlamlı olurdu. Buradaki mesele, bu tutukluluğu seçim kampanyasının bir unsuru olarak ortaya koymaktır, bunu kullanmaya çalışıyorlar.” 

    Etiketler: Mustafa Şentop , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri