AYM'nin iptal kararı seçimi etkilemez

TEAMÜLLER UYGULANIR

“Seçimi etkileyecek hiçbir şey yok burada. Bunlar seçimin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler. Varsayalım ki AYM iptal kararı verdi, o zaman Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugüne kadarki teamülleri uygulayacaktır bunların yerine. YSK’ya kanunla, seçimlerin yönetimi ve denetimiyle ilgili genel bir yetki veriyoruz. YSK, kanunda olmayan hususlarla ilgili de prensip kararları alarak uygulamalar yapabilir. AYM ne yönde karar verirse, bu seçimlerin yapılmaması doğrultusunda bir karar olmaz.



Yeni dönemdeki bakanlıklar ile bürokraside değişikliklere ilişkin KHK’lar haftaya çıkabilir. Yeni sistemde bakanlıklar ve bürokrasinin yapılanmasıyla ilgili yetkiyi Cumhurbaşkanı’na verdik. Cumhurbaşkanı bunları kararnameyle belirleyecek. Zaten kanun ve KHK’larla düzenlenmiş olan bakanlık teşkilatlarının kaldırılması gerekiyor. Yetki kanunuyla yapılacak düzenlemeler de seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilecek düzenlemelere alan açmak için yapılacak. Mıntıka, alan, zemin temizliği için bu yetki kanunu.



DEMİRTAŞ ADAYKEN TUTUKLANMADI

Teorik olarak asıl olan, tutuksuz yargılamadır. Fakat durumu doğru ortaya koymak lazım. Sayın Selahattin Demirtaş halen milletvekili. Kendisi cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra tutuklanmış ve yargılanıyor değil. Böyle olsaydı tartışma anlamlı olabilirdi. Aday gösterildiği için serbest mi bırakılmalı? Bu bir yolsa, 100 bin kişilik imzayla serbest bırakılsın tutuklular. Tartışma ancak Demirtaş aday gösterildikten sonra tutuklanmış olsaydı anlamlı olurdu. Buradaki mesele, bu tutukluluğu seçim kampanyasının bir unsuru olarak ortaya koymaktır, bunu kullanmaya çalışıyorlar.”