AYM’den üç siyasetçiye ret: Eleştiriye tahammül etmeliler
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski bakanlar Mehmet Özhaseki ve Nihat Zeybekci’nin çeşitli yayın ve konuşmalarda ‘şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin’ başvurularını reddetti.
CEVAP İMKÂNLARI VAR
AYM, Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Yeni Akit’te 2011’de yayımlanan haber ve köşe yazısıyla ilgili başvurusunu ‘şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması’ nedeniyle reddetti. Kararda, köşe yazısında ‘kaset artığı Kemal Kılıçdaroğlu’, ‘Kılıçdaroğlu’ndan bir cacık olmayacağı anlaşıldı’ ifadelerine yer verildiği belirtilerek, “Kılıçdaroğlu ve CHP’nin bulundukları konum itibarıyla kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı cevap verme konusunda oldukça geniş imkânlarının bulunduğu kabul edilmelidir. Ana muhalefet partisi ve onun lideri olarak başvurucuların haklarında değerlendirmeler yapılacağını, ağır eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmeleri ve demokratik çoğunluk açısından bunlara daha fazla tahammül etmeleri gerekir” denildi.
SİYASETİN DOĞAL SONUCU
Eski bakan Mehmet Özhaseki de Kılıçdaroğlu’nun bir mitingde dile getirdiği yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin davası reddedilince AYM’ye başvurmuştu. AYM ret kararında “Başvuruya konu olayda eleştiriyi dile getiren kişinin bir siyasetçi ve özellikle ana muhalefet partisi lideri olduğu unutulmamalıdır. Demokratik bir sistemde siyasetçilerin birbirlerini eleştirmeleri halka hizmet etme yarışının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir siyasetçinin, herhangi bir belediyede yaşanan olaylar hakkında görüşlerini açıklamasının demokratik bir siyasetin doğal bir sonucu olduğu kabul edilmelidir” ifadesine yer verildi.
m Eski bakan Nihat Zeybekci ise yine Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki bir konuşmasıyla ilgili davası reddedilince AYM’ye başvurdu. AYM, ‘şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine’ ilişkin iddiayı açıkça dayanaktan yoksun buldu ve başvuruyu reddetti. Kararda özetle “İfade özgürlüğü, özellikle seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini ve düşüncelerini politik alana aktaran, çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için büyük önem arz eder. Bu nedenle politikacıların, halkın siyasi görüşlerine katkıda bulunma ve kitleleri aydınlatma görevleri de göz önüne alınarak mahkemelerce bu kimselerin açıklamalarına ancak istisnai olarak müdahale edilmesi uygun olacaktır” denildi.
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