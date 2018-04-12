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    AYM'den kritik 'hak ihlali' kararı

    ANKARA
    12.04.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    -ANAYASA Mahkemesi(AYM) Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan’ın bireysel başvurusunu karara bağladı. AYM, başvuruda uzun tutukluluk ve tutuklanmaya ilişkin şikayetleri kabul edilemez bulurken, Tercan hakkında yapılan tutukluluk incelemelerinin hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını ise oy çokluğuyla hak ihlali saydı.

    Darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanan ve meslekten çıkarılan Erdal Tercan, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Tercan hakkında uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutuklamaya doğal hakim, bağımsız ve tarafsız hakim ilkelerine aykırı olan sulh ceza hakimliklerince karar verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hukuka aykırı bir şekilde meslekten çıkarma kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma ve özel hayata saygı haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

    TUTUKLULUĞA İTİRAZ

    Tercan’ın, gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle ayrımcılık ve temel hak ve özgürlüklerin öngörüldükleri amaç dışında sınırlandırılması yasaklarının ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddia edilmişti. Dünkü gündem toplantısında eski üye Tercan’ın başvurusunu ele alan AYM, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu. AYM’nin, 20 Temmuz 2016’da tutuklanan Tercan’ın, tutukluluğa itiraz başvurusunun, hakim karşısına çıkarılmadan, dosya üzerinden yapılmasını hak ihlali saydığı, özellikle 1.5 yılı geçen tutukluluklarda itirazların hakim karşısına çıkarılarak yapılması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

     

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    Etiketler: anayasa mahkemesi , gündem
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