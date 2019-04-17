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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den koruyucu aile tazminatı

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AYM’den koruyucu aile tazminatı

‘Müstehcenlik, dolandırıcılık ve istismar’la suçlanınca ‘koruyucu aile’ kararı iptal edilen M.D.’nin ‘FETÖ mağduru’ olduğu anlaşıldı. Ancak koruyucu aile statüsünün iptaline karşı açtığı dava 6 yılda bitmedi. AYM, bireysel başvuru yapan M.D.’yi haklı bularak tazminat kararı verdi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) kararına göre, iki çocuğu koruyucu aile statüsünde yanına alan M.D. hakkında, ‘müstehcenlik, dolandırıcılık ve çocuğu cinsel istismar suçlarından ceza soruşturması başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce M.D.’nin koruyucu aile statüsünün kaldırıldı. Çocuklar 2013’te aileden alınarak çocuk yurduna yerleştirildi. M.D. olayın FETÖ’nün kumpası olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

BERAAT ETTİ DAVA AÇTI

Yapılan yargılama sonucunda M.D., müstehcenlik ve cinsel istismar suçlarından beraat etti. Ardından, koruyucu aile statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi talebiyle idare ve aile mahkemesinde davalar açtı. Ancak, altı yıl süren yargılamalarda görevli yargı kolu bile belirlenemedi.

‘BABA’ DEDİLER

Yargılama süreçlerinden sonuç alamayan M.D. AYM’ye 24 Nisan 2015’te bireysel başvuruda bulundu. AYM Genel Kurulu benzer davalar açısından örnek niteliği taşıyan bir karara imza attı. AYM, 27 Mart’ta aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 7 bin lira manevi tazminat ödenmesine oybirliği ile karar verdi.

AYM kararında, koruma altına alınan çocukların, çocukluk çağlarının önemli bir kısmını bu ailenin yanında geçirdiği, koruyucu aileyi ebeveyn olarak gördükleri, başvurucuya “baba” diyerek bağlandıkları kaydedildi. Bu durumun, sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen görüşme ve kolluk tarafından alınan ifadelere de yansıdığı vurgulanan kararda, çocuklarla aile hayatı anlamında bağ kurulduğu belirtildi.

SÜRÜNCEMEDE KALDI

Çocuğu ilgilendiren bir davanın sürüncemede bırakılmasının devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına geleceği belirtilen AYM kararında, aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 7 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

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