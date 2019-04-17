AYM’den koruyucu aile tazminatı
‘Müstehcenlik, dolandırıcılık ve istismar’la suçlanınca ‘koruyucu aile’ kararı iptal edilen M.D.’nin ‘FETÖ mağduru’ olduğu anlaşıldı. Ancak koruyucu aile statüsünün iptaline karşı açtığı dava 6 yılda bitmedi. AYM, bireysel başvuru yapan M.D.’yi haklı bularak tazminat kararı verdi.
ANAYASA Mahkemesi (AYM) kararına göre, iki çocuğu koruyucu aile statüsünde yanına alan M.D. hakkında, ‘müstehcenlik, dolandırıcılık ve çocuğu cinsel istismar suçlarından ceza soruşturması başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce M.D.’nin koruyucu aile statüsünün kaldırıldı. Çocuklar 2013’te aileden alınarak çocuk yurduna yerleştirildi. M.D. olayın FETÖ’nün kumpası olduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.
BERAAT ETTİ DAVA AÇTI
Yapılan yargılama sonucunda M.D., müstehcenlik ve cinsel istismar suçlarından beraat etti. Ardından, koruyucu aile statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararın iptal edilmesi talebiyle idare ve aile mahkemesinde davalar açtı. Ancak, altı yıl süren yargılamalarda görevli yargı kolu bile belirlenemedi.
‘BABA’ DEDİLER
Yargılama süreçlerinden sonuç alamayan M.D. AYM’ye 24 Nisan 2015’te bireysel başvuruda bulundu. AYM Genel Kurulu benzer davalar açısından örnek niteliği taşıyan bir karara imza attı. AYM, 27 Mart’ta aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 7 bin lira manevi tazminat ödenmesine oybirliği ile karar verdi.
AYM kararında, koruma altına alınan çocukların, çocukluk çağlarının önemli bir kısmını bu ailenin yanında geçirdiği, koruyucu aileyi ebeveyn olarak gördükleri, başvurucuya “baba” diyerek bağlandıkları kaydedildi. Bu durumun, sosyal hizmet uzmanı tarafından gerçekleştirilen görüşme ve kolluk tarafından alınan ifadelere de yansıdığı vurgulanan kararda, çocuklarla aile hayatı anlamında bağ kurulduğu belirtildi.
SÜRÜNCEMEDE KALDI
Çocuğu ilgilendiren bir davanın sürüncemede bırakılmasının devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına geleceği belirtilen AYM kararında, aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine ve başvurucuya 7 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
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