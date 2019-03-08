AYM’den İmralı başvurularına 1 kabul, 1 ret
ANAYASA Mahkemesi (AYM), İmralı Cezaevi’ndeki terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın koğuş arkadaşı PKK’lı Veysi Aktaş’ın telefon görüşmesinin bir yıl süre ile kısıtlanmasını, “haberleşme hürriyetinin” ihlali olduğuna karar verdi.
AYM, devletin Aktaş’a net 4 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.
AYM örnek kararında, hapisteki terör örgütü üyelerinin telefon görüşmelerinin sınırlandırılmasına ilişkin kriterler de gösterdi. AYM, yasağın süreli olması ve koşullarının değişip değişmediğinin değerlendirilerek devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. AYM, Aktaş hakkındaki telefon yasağına ise bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulmasına ilişkin koşulların (Öcalan’ın talimatını dışarı iletme) değişip değişmediğinin değerlendirilmediğine dikkat çekti.
AYM ikinci kararında ise İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan’ın yanına gönderilen öteki mahkum PKK’lı Nasrullah Kuran’ın ziyaretçi ve kantin hakkının kısıtlandığı iddiasını, hava koşulları ve personel yetersizliği gerekçesiyle ihlal görmedi.
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