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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM’den iki ret bir ihlal kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
AYM’den iki ret bir ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu dün ‘FETÖ’nün medya yapılanmasına’ ilişkin davada, ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve dosyaları Yargıtay’da temyizde bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvurularını reddetti.

AYM’nin Ilıcak’ın, darbe girişimi gecesi ile 16 Temmuz ve 17 Temmuz’da, Twitter hesabından ‘darbe teşebbüsü lehine’ yaptığı paylaşımları dikkate aldığı ve oybirliği ile ret kararı verdiği belirtildi. AYM’ye ayrı ayrı bireysel başvuru yapan gazeteciler, ‘uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” iddiasında bulunmuşlardı. AYM, eski Zaman gazetesi çalışanlarının ‘FETÖ üyeliği’nden yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç’ın bireysel başvurusunu ise kabul etti. AYM, Bulaç’ın ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine’ karar verdi. 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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