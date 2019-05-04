AYM’den iki ret bir ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu dün ‘FETÖ’nün medya yapılanmasına’ ilişkin davada, ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve dosyaları Yargıtay’da temyizde bulunan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın bireysel başvurularını reddetti.
AYM’nin Ilıcak’ın, darbe girişimi gecesi ile 16 Temmuz ve 17 Temmuz’da, Twitter hesabından ‘darbe teşebbüsü lehine’ yaptığı paylaşımları dikkate aldığı ve oybirliği ile ret kararı verdiği belirtildi. AYM’ye ayrı ayrı bireysel başvuru yapan gazeteciler, ‘uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği” iddiasında bulunmuşlardı. AYM, eski Zaman gazetesi çalışanlarının ‘FETÖ üyeliği’nden yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç’ın bireysel başvurusunu ise kabul etti. AYM, Bulaç’ın ‘kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine’ karar verdi.
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