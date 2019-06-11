AYM’den aileye ret: Mağdur olmak yetmez, ikna et
Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi eylemleri sırasında 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurulan ve 11 Mart 2014’te 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesinin bireysel başvurusunu reddetti.
AYM kararında, “Bir bireysel başvurunun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ihlalden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerekir. Bu itibarla mağdur olduğu zannı veya şüphesi de mağdurluk statüsünün varlığı için yeterli değildir. Buna göre aile bireylerinin kötü muamele yasağı bakımından mağdur statüsüne sahip olabilmeleri için ölüm olayı nedeni ile kaçınılmaz olarak yaşanılan üzüntüye farklı bir boyut ve şekil kazandırılmış olmalıdır” denildi. Berkin Elvan’ın ailesi, 30 Mart 2015’te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.
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