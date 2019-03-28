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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
28.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AYM kararı: Suç kaydına 18 yaş sınırı

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AYM kararı: Suç kaydına 18 yaş sınırı

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’ndan devlet memuriyetine atamalarda yapılan güvenlik soruşturmalarıyla ilgili kritik ve çok önemli bir örnek karar çıktı.

Fatih S., 501 kişinin alınması için açılan infaz ve koruma memurluğu sınavını 300’üncü sırada kazandı. Ancak Fatih S., Adana Emniyeti’nin gönderdiği hırsızlık suçundan mahkûmiyet yazısı üzerine güvenlik soruşturmasına takıldı, ataması yapılmadı. Fatih S.’nin açtığı iptal davası reddedildi, Danıştay da kararı onadı. Bunun üzerine Fatih S., 21 Mayıs 2014’te AYM’ye başvurdu. AYM Genel Kurulu, 27 Şubat’ta oybirliğiyle, infaz ve koruma memurluğu sınavını kazandığı halde 18 yaşından küçükken işlediği hırsızlık suçundan verilen, ertelenip paraya çevrilen 5 ay hapis cezası nedeniyle ataması yapılmayan Fatih S.’yi haklı buldu.

ÖZEL HAYATIN İHLALİ

AYM, kanunen verilmemesi gereken kişisel verilerin idari makamlara açıklanması ve güvenlik soruşturmalarında esas alınması sebebiyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Karar, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne gönderildi. Yeniden yargılama yoluyla, 18 yaşından küçükken işlediği suçtan güvenlik soruşturmasına takılan Fatih S. ve aynı konumdaki kişilere AYM kararı ışığında kamuda istihdam imkânı tanınabilecek. AYM bu kararıyla, 5237 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 10/3 fıkrası hükmü dikkate alındığında 18 yaşından küçükken işlenen suçlara dair kayıtların kamu görevlerine yapılacak atamalar dolayısıyla güvenlik soruşturması kapsamında ilgili kamu kurumlarına verilemeyeceği ve güvenlik soruşturmasında esas alınamayacağını da kayda geçirdi.

 

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