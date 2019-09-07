AYM kararı beraat getirdi
BARIŞ İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesi ile yargılanan akademisyen Özlem Şendeniz, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bildiriye ilişkin verdiği ‘İfade özgürlüğü’ kararının ardından beraat etti.
İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savcı, AYM’nin bildiri hakkındaki, ‘İfade özgürlüğü’ kararına hatırlatarak beraat talep etti. Mahkeme heyeti de Şendeniz’in beraatına karar verdi.
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