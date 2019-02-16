AYM kararı: Aday olmayanın dönememesinde hak ihlali yok
Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği’nde çalışan avukat M.H., 2011’deki milletvekili seçimlerinde aday olmak için görevinden ayrıldı.
Aday olamayan kamu görevlisi avukat M.H., Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim sonuçlarının kesin olarak açıklanmasından sonra göreve dönmek istedi. Ancak talebi bir siyasi partiden aday, aday adayı ya da bağımsız aday olduğuna dair belge getirilmemesi nedeniyle reddedildi. Açtığı dava da aday ya da aday adayı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Görevine dönemeyen avukat, seçilme ve çalışma hakkının ihlal edildiğini savunarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 16 Aralık 2015’te bireysel başvuruda bulundu. AYM, Anayasa’nın 67’nci maddesinde güvence altına alınan seçilme hakkının ihlal edilmediğine 17 Ocak’ta karar verdi. AYM kararında şöyle denildi:
“Kamu otoritelerinin sahip olduğu takdir payı da gözetildiğinde, kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacı bakımından başvurucunun seçilme hakkına yapılan müdahalenin onun siyasal hayata katılımını engelleyici veya seçilme hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı mahiyette olmadığı kanaatine varılmıştır. Somut olayda, başvurucuya yüklenen külfeti dengeleyici mekanizmaların bulunduğu da görülmektedir.
Başvurucunun milletvekili adayı olmak için istifa etmesini müteakip görevine tekrar kabul edilmemesinin asıl olarak başvurucunun aday veya aday adayı olmaması, başka bir deyişle göreve dönmenin koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle olduğu hatırda tutulmalıdır. Söz konusu sonucun ağırlaşmasında başvurucunun payının büyük olduğu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak başvurucunun seçilme hakkına yönelik müdahalenin seçilme hakkını aşırı derecede sınırlamadığı ve kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik meşru amaç karşısında orantısız olmadığı kanaatine varılmıştır.”
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