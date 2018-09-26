AYM: Kamu mobbing için etkili önlem almalı
ANAYASA Mahkemesi’nden (AYM) mobbing mağdurları için önemli adım. AYM Genel Kurulu, işyerinde psikolojik taciz olarak bilinen ‘mobbing’in, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Karar, Erzurum’da veteriner olan ve müdürü Y.K.’nın psikolojik tacizine uğrayan E.B.’nin bireysel başvurusu üzerine verildi.
Kararda şöyle denildi:
“Sonuç olarak söz konusu eylem ve işlemlerin başvurucunun yaşamına etkisi bakımından çekilmez bir ağırlık ve yoğunluk derecesine ulaşmasına rağmen psikolojik taciz mahiyetindeki davranışların oluşmaması için kamusal makamlar tarafından etkili önlemler alınmaması, başvurucunun uğradığı zararların giderilmemesi ve yargılamalar sonucunda derece mahkemelerince ulaşılan sonuçların ilgili ve yeterli gerekçelerle açıklanmaması nedenleriyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme kapsamında kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmediği kanaatine varılmıştır.”
Aynı zamanda Mobbingle Mücadale Derneği yöneticisi olan E.B.’nin psikolojik tacize maruz kaldığı belirlenmiş ve E.B. iki yıl psikolojik tedavi görmüş. Ancak, müdür Y.K., görevi kötüye kullanma ve tehdit davasından beraat edince, E.B. 27 Mayıs 2014’te AYM’ye başvurmuş.
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