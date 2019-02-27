AYM: Dosya üzerinden tutukluluk ihlaldir
ANAYASA Mahkemesi (AYM) 2. Bölümü, “Silahlı terör örgütüne üye olma, mala zarar verme, terör örgütü propagandası” suçlarından 13 ay boyunca dosya üzerinden alınan kararlarla tutukluluğu sürdürülen ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık İ.S.’nin, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” ve 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
AYM, terör suçlusu da olsa tutukluluk durumunun hâkim önüne çıkarılmadan incelenmesini hak ihlali saydı. Örnek niteliğindeki karar, terör örgütü üyeliğinden hâkim önüne çıkarılmadan tutukluluklarının devamına hükmedilen sanıklara bireysel başvuruyla manevi tazminat yolunu açıyor.
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