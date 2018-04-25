AYM Başkanı'ndan ideal yargı formülü: 3A

AYM’nin kuruluşunun 56. yıldönümü dolayısıyla dün Yüce Divan Salonu’nda devlet zirvesinin katılımıyla tören düzenlendi.

Arslan, beş yılı geride bırakan AYM’ye bireysel başvuru konusuna ayırdığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

AKIL, AHLAK VE ADALET: “Etkili bir yargı düzeni akıl, ahlak ve adalet olmak üzere üç temel kaide üzerine kurulur. Esasen 3A olarak da formüle edilebilecek olan bu kavramlar olmadan sadece yargı değil herhangi bir medeniyet de tasavvur edilemez. Adalet bir söylem değil eylem meselesidir. Dahası adaletin sağlanması da yetmez, sağlandığının bilinmesi gerekir.

YARGI-SİYASET İLİŞKİSİ: Yargı-siyaset ilişkisinin sağlıklı bir zeminde kurulması ve sürdürülmesi, bir yandan yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına diğer yandan da yargının anayasal ve yasal sınırlar içinde kalarak yerindelik denetiminden ve yargısal aktivizmden kaçınmasına bağlıdır.

15 TEMMUZ BAŞVURULARI: Mahkememiz 15 Temmuz sonrası 120 bin başvurudan 103 bin kadarını sonuçlandırmıştır. Halen 39 bin 342 başvuru bulunmakta olup bunların 9 bin kadarı OHAL tedbirlerine ilişkindir.”

ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİZ

AYM Başkanı Zühtü mahkemenin iş yükünü esprili bir dille şöyle anlattı: “Benim rahmetli babam Yozgat Sorgun’da ayakkabıcılıkla uğraşıyordu. Esnafla bir araya geldiklerinde işlerinden bahsederlerdi. Şimdi de iki hâkim bir araya gelince hemen işleri konuşuyor. Kore AYM Başkanı sohbetimizde yılda 2 bin 500 dosyayı yoğunluk olarak niteledi. Bu bizim bir aylık bilançomuz. Şikâyet için söylemiyorum, biz bunun altından kalkarız.”