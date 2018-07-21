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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ramazan ÇETİN- Burhan CEYHAN- Bahattin ALBAYRAK / DHA
21.07.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu! Şoke eden detaylar...

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Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu! Şoke eden detaylar...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mustafa Duran’ın (51), iki pompalı tüfekle boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basıp, birlikte yemek yiyen eşinin 2 ağabeyi, yengesi ve 2 komşunu öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Mustafa Duran'ın, eşi Tülin Duran ile iş kurdukları, yaşadıkları anlaşmazlık sonrası eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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  • Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu Sır perdesi aralanıyor...
  • Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu Sır perdesi aralanıyor...
  • Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu Sır perdesi aralanıyor...
  • Aydın’daki katliamın nedeni belli oldu Sır perdesi aralanıyor...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana gelen olayda Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. Çekilen krediyle Tülin Duran, Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlan eşi Mustafa Duran da iddiaya göre bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu. Birlikte çalışan Duran çiftinin arasında, anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe Duran (24) ile birlikte ölen annesinin yaşadığı İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti, boşanma davası açtı.

Aydın’da damat dehşeti: 5 ölü, 4 yaralıAydın’ın Nazilli İlçesinde damat, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle girdiği evde dehşet saçtı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Damadın eve gitme sebebinin boşanma aşaması olduğu iddia edilirken kayınpederin ailesi kanlı saldırının hedefi oldu.
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UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Dava sürerken, daha önce Mustafa Duran tarafından tehdit edildiğini ileri süren Tülin Duran'ın 24 Haziran günü Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun ardından koruma kararı çıkarılarak kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildiği belirtildi.

Dün sabah Mustafa Duran, eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia eden Mustafa Duran, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa Duran, eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrendi.

Mustafa Duran teslim oldu Dün gece katliam yapmıştı…
Mustafa Duran teslim oldu! Dün gece katliam yapmıştı…

İKİ POMPALI TÜFEKLE KATLİAM

Mustafa Duran, dün akşam saatlerinde kendisine ait 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. Evin yakınına aracını park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, evin bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengeleri Serpil Karakılıç (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları olan ve yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, evdeki Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç da Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda Tülin Duran ve kızı Tuğçe Duran ile yeğeni Şükran Karakılıç yaralandı. Yengesi Serpil Karakılıç da kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düştü. Yaralalanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Kahya'nın "İyiyim" dedikten sonra öldüğü, Filiz Kahya'nın da "Uykum var" dedikten sonra hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. Filiz ve Mehmet Kahya'nın olay sırasında yanlarında olan çocukları 9 yaşındaki Utku ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şoka giren Utku Kahya da hastaneye götürüldü.

İki pompalıyla dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İki pompalıyla dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TESLİM OLDU

Mahalle sakinleri Mustafa Duran'ın katliamın ardından silah sesini duyarak evin önüne toplanan kalabalığın arasından hiçbir şey olmamış gibi geçerek, silahları arka koltuğuna attığı aracına binerek uzaklaştığını söyledi. Katliam sonrası mahalle polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. Olay yerine emniyet şeridi çekilirken, yaralıların tedavi gördüğü hastane önünde de çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Olay yerinin yakınlarında Mustafa Duran'a ait cep telefonu da bulunarak, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cenazeler, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mustafa Duran, bugün sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. 

KATİL ZANLISININ KARDEŞLERİ UYARMIŞ

Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mustafa Duran'ın 1 hafta önce kendi kardeşleriyle helalleştiği, bunun üzerine kardeşlerinin de yengeleri Tülin Duran'ı arayarak dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan Mustafa Duran'ın cinayetten yarım saat önce Atça Mahallesi'nde oturan bir yakınını önce telefonla aradığı, ardından da ziyarete gittiği ortaya çıktı. Kendisinden akşam yemeği için kalmasını isteyen yakının davetini geri çeviren Mustafa Duran'ın "Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim" dediği ve daha sonra da oradan ayrıldığı ortaya çıktı.

CENAZELERE OTOPSİ YAPILIYOR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın pompalı tüfekle vurduğu kayınbiraderi Birol Karakılıç, onun eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları Mehmet Kahya ile eşi Filiz Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Sabah saatlerinden itibaren otopsi işlemlerine başlandı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

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