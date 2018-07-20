İki pompalıyla dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle girdiği evde dehşet saçtı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Damadın eve gitme sebebinin boşanma aşaması olduğu iddia edilirken kayınpederin ailesi kanlı saldırının hedefi oldu.
Nazilli İlçesinde damat pompalı tüfekle dehşet saçtı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, Zafer Mahallesindeki eşinin evine gittiği öğrenildi.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada damat Duran, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle