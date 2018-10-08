Avusturya'da "Tatile gidiyorum" diye evden çıktı, Türkiye'de sır oldu!

Geçen yıl 15 Eylül’de Avusturya’daki evinden ‘Türkiye’ye tatile gideceğim’ diyerek çıktıktan sonra en son Mersin’de görülen Hacı Bayram Bozdoğan‘dan (21) 8 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan ve anne Elif Bozdoğan aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için Türkiye’ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı aile, oğullarının en son görüldüğü Mersin'de de yetkililerden yardım istedi.



"Oğlumuzun ölüsünü veya dirisini bulmak istiyoruz"



Baba Kadir Bozdoğan, yaklaşık 30 yıldır Avusturya’da yaşadıklarını söyledi. 40 yıllık evli olduğunu ve 3 oğlunun olduğunu kaydeden Bozdoğan, “En küçük oğlum Türkiye’ye gezmeye gidiyorum diye evden çıktı. Yaklaşık 1 yıl oldu evde çıkalı. 3 ay gibi bir süre zarfında oğlumla görüşüyorduk ama 8 aydır oğlumdan hiçbir haber alamıyoruz. En son Mersin’deyim demişti. Burada kaldığı oteli de bulduk. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz, ne olursunuz bize yardım edin. Biz çok zor durumdayız. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bir anda kaybolmasından, sır olmasından dolayı korkuyoruz. Avusturya’dan bu ikinci gelişimiz. Oğlumuzun ölüsünü veya dirisini bulmak istiyorum. Bizim halimiz içler acısı. Özellikle İçişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Oğlum için bize yardımcı olsunlar. İnşallah oğlumu sağ, salim bulurlar. Biz arayabildiğimiz her yere baktık. Kolluk kuvvetlerinden Allah razı olsun çok yardımcı oluyorlar. Oğlum bizimle sosyal medya hesapları üzerinden konuşuyordu. Bu hesaplar incelenirse muhakkak oradan başkalarıyla da konuşuyordu ve başına ne geldiyse ortaya çıkabilir. Biz oğlumuzun başına bir iş geldiğinden korkuyoruz. Yaşadığından emin olsam ben buradan çağrı yapıp da kimseyi zor durumda bırakmam. Biz hayatından endişe ediyoruz” şeklinde konuştu.

"En az 10 bin lira ödül vereceğiz"



Oğullarını bulanlara ödül de vereceklerini vurgulayan Bozdoğan, “Oğlumuzu gören ve bulanlar bize telefonla ulaşırlarsa mutlaka ödülünü alacaklar. Gücümüz yettiği müddetçe biz yardımcı olacağız, ödüllendireceğiz. Bir miktar söyleyemiyorum ama en az 10 bin liradan aşağı olmaz. Böyle bir ödül var. Daha fazlası da olabilir. Yeter ki oğlumuz bulunsun” ifadelerini kullandı.



Anne Elif Bozdoğan ise oğlunun daha önce böyle bir şey yapmadığını dile getirdi. Oğlunun yaklaşık 1 yıl önce evden çıkıp, Türkiye’ye tatile geldiğini belirten Bozdoğan, “3 ay kadar konuştuk. Ben 'Almanya’ya geçtim, gelmeyeceğim' dedi. Bizde Almanya’da çalışır, güvenli diye bir şey demedik. Bir süre sonra haber alamamaya başladık. Sonra araştırdık ki Almanya’ya gitmemiş, Türkiye’den çıkış yapmamış. Ondan sonra içimize ateş düştü ve aramaya başladık. Her yere başvurduk ama bir haber yok. Herkesten yardım istiyoruz. Oğlum eğer yaşıyorsan ve beni duyuyorsan ne olursun dön gel, biz mahvolduk. Duyan, gören bizlere, emniyet güçlerine haber versin. Yavrumuzdan haber bekliyoruz. Yeter ki yaşıyor olsun, ben iyiyim desin bize yeter. Nerede yaşıyorsa orada yaşamaya devam etsin. Sadece bir sesini duyayım. Allah rızası için yardım edin” diye konuştu.

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