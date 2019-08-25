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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 01:42, Son Güncelleme:

Avukat anne ve oğlundan sonra babadan da acı haber geldi

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Avukat anne ve oğlundan sonra babadan da acı haber geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde, avukat Rabia Sarısu Çiftçi ile oğlu Kaan Çftçi’nin (5) ölümü ile sonuçlanan cip ile TIR’ın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan avukat baba Eray Çiftçi’de (34) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçen pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Ankara-Konya Karayolu’nun Kulu Kömüşini Mahallesi Türkiye Şoförler Odası Federasyonu dinlenme tesisi kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Konya yönüne giden Esabil Kılıç yönetimindeki 27 DT 966 plakalı TIR, dinlenme tesisinden çıkıp, Aksaray yönüne dönen Eray Çiftçi yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, bariyerlere çarparak durabildi.

İtfaiye ekiplerince cipten çıkarılan Eray Çiftçi ve oğlu Kaan, Kulu Devlet Hastanesi’ne, Rabia Sarısu Çiftçi ise Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve küçük oğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, Eray Çiftçi ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Avukat anne ve oğlundan sonra babadan da acı haber geldi

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Esabil Kılıç ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Konya 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Kılıç hakkında ’taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralama’ suçundan tutuklama kararı çıkarttı. Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA DA KURTARILAMADI

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisini sürdürülen Avukat baba Eray Çiftçi de yaşama tutunamadı. Doktorların çabalarına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybeden Eray Çiftçi’nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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