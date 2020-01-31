Avrupa’ya örnek oldular

Bugüne kadar Anthill Residence, Ataköy Nef 22, Sultan Makamı Çengelköy ve Bomonti Business Center gibi projelere imza atan Peker Holding, son olarak Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Northgate yatırımıyla gündeme gelmiş, bu dev projenin temel atma törenine Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel de katılmıştı. Söz konusu yatırım, Alman basınında da “Türk gayrimenkul şirketleri Avrupa’yı inşa ediyor” başlıklarıyla geniş yer bulmuştu.





DÜSSELDORF’TA ÖRNEK PROJE OLARAK GÖSTERİLDİ



Düsseldorf’taki Nortgate projesinin, kent için tam anlamıyla örnek bir proje haline geldiğini belirten Hasan Peker, “Avrupa’da iş yapmak gerçekten büyük bir titizlik istiyor. Bir Türk yatırımcı olarak gururla söyleyebilirim ki bu anlamda örnek işlere imza atıyoruz. Örneğin önceki hafta Alman iş denetim ekipleri Düsseldorf Northgate şantiyemizi teftiş etti. Emniyet kuralları ve şantiyenin genel temizliğini çok beğendiler ve ‘Örnek bir şantiye’ yorumunda bulundular. Hatta şubat başında 40 öğrenci ile gelip, onlara da ‘iyi örnek nasıl olur’ onu gösterecekler” dedi.



Türk inşaat sektörünün dünyada önemli işlere imza attığına dikkat çeken Hasan Peker, “İşin doğrusu Avrupa’da ‘Türkler bu işi iyi yapıyor’ algısı yerleşmiş durumda. Bu bizim gibi iş bitirme kapasitesi yüksek gayrimenkul şirketleri açısından gurur verici. Avrupa’da iş yapan bir Türk yatırımcı olarak gururla söyleyebilirim ki iş yapış kültürümüz, titizliğimiz ve hızlı bitirme kabiliyetimizle Avrupalıları şaşırtıyoruz. Bunu yaparken de doğaya, insana ve bölgeye değer katan işlere imza atıyoruz. Hatta bu noktada bizim Londra’daki projemizden bir örnek vereyim; sadece yarasaların geçiş rotasını gözetmek adına projemizde değişikliğe gitmek gibi çılgınca gelebilecek işlere imza atabiliyoruz” dedi.



Gayrimenkul sektörü açısından özellikle Avrupa’nın müthiş bir yatırım potansiyeli barındırdığını söyleyen Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Sadece Peker Holding olarak bizler, bugüne kadar Almanya ve İngiltere’de toplam 20’ye yakın projeye ‘Made in Türkiye’ mührünü bastık” diye konuştu.



HEINSBERG’DEN 12.9 MİLYON TL KAR ETTİ



Bu arada hatırlanacağı üzere Peker GYO, 15 Aralık 2017’de Almanya’nın Heinsberg kentinde 1 milyon 110 bin Euro bedelle, 48 dairelik bir binayı satın alınmıştı. Satın alma işleminin ardından, söz konusu binanın renovasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş ve daireler kiraya verilmişti. Peker GYO, 2017’nin sonunda 1.1 milyon Euro’ya satın aldığı binayı, aradan geçen iki yılın ardından geçtiğimiz kasım ayında 4.8 milyon Euro’ya sattı, satış bedeli geçtiğimiz haftalarda şirketin kasasına girdi. Maliyetler ve renovasyon harcamaları düşüldüğünde, Peker Holding bu satıştan elde ettiği 12.9 milyon TL’lik karı kasasına koydu.