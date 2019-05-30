Avrupa arıyordu yakalandı
Akdeniz ve Ege’de boğulan yüzlerce insanın ölümünden sorumlu olan PKK bağlantılı çetenin 25 üyesi, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği ile 4 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
‘Haval’ adıyla tanınan ve Avrupa’da hakkında pek çok haber yapılan çetenin elebaşı Kuzey Iraklı Akbar Omar Tawfeeq’un da Ataköy’deki bir rezidansta ele geçirildiği öğrenildi. Tawfeeq’in Afgan ve Iraklı kaçak göçmenleri, deniz yoluyla Yunanistan’a buradan da başta İtalya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gönderdiği saptandı.
Yöneticiliğini Kuzey Iraklıların ve Ukraynalıların yaptığı uluslararası çetenin Türkiye ayağı için özel bir ekip kuran İstanbul polisi, çetenin göçmen başına 3 ile 5 bin Euro arasında para aldığı ve yıllık kazançlarının 2 milyon Euro’yu bulduğunu belirledi.
Tawfeeq’in Dominik vatandaşlığı aldığı ve ABD’ye göçmen gönderme hazırlığı içinde olduğu da iddia edildi. 25 kişiden 5’i serbest kalırken, 20’si tutuklandı.
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