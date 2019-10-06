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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
06.10.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

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Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından şikayetler üzerine kapatılan Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin velilerine cep telefonları ile gönderilen mesajlarda, geçici olarak eğitim görecekleri okullar bildirildi.

Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan aynı binanın bölünmesi ile kullanılan iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları geçen perşembe günü ortak denetim yaptı. Okul binasındaki kolonlardan alınan karotların teknik incelemesi ve gözleme dayalı denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 1995-96 eğitim- öğretim yılında açılan, 1999 depreminde hasar gören güçlendirme çalışması yapılan bina 2006 yılında tekrar eğitime açılan binadaki iki okul cuma günü tatil edilmişti. İstanbul'da böylece deprem ardından yapılan incelemeler sonucu kapatılan okul sayısı 32'ye ulaşmıştı.

Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin nerede eğitim göreceklerine ilişkin bugün velilere cep telefonları ile bilgi verildi. Mesajlara göre, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin yakındaki 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu,  477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Birçok veli bugün çocuklarını alarak yakınlarında bulunan yeni okullarına giderek yerini gösterdi. Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve  Ömer Seyfettin Ortaokulu'nda yeni düzenleme ile onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tam gün yerine ikili eğitim yapılacak.

Avcılar'da daha önce Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binası geçici olarak kapatılmış, öğrenciler hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime alınmıştı.

 

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