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    Av yasağı başladı

    AA
    24.02.2018 - 22:04 | Son Güncelleme:

    ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yurtta genel av yasağının başladığını açıkladı.

    DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate aldığını söyledi. Komisyonun 2017-2018 av dönemi için av kapanış tarihini belirlediğini aktaran Taş, alınan karar gereği av sezonunun bugün itibarıyla ülke genelinde kapandığını söyledi.

    YUMURTALARI TOPLAMAYIN
    Taş, av sezonunun ağustosta yeniden açılacağını belirterek, “Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklandı. Vatandaşlarımızdan tabii ortamlara çıkmaları halinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz” dedi. 

    Etiketler: av yasağı , av yasağı ne zaman kalkıyor , gazetehaberleri , son dakika
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