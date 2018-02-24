Av yasağı başladı

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate aldığını söyledi. Komisyonun 2017-2018 av dönemi için av kapanış tarihini belirlediğini aktaran Taş, alınan karar gereği av sezonunun bugün itibarıyla ülke genelinde kapandığını söyledi.



YUMURTALARI TOPLAMAYIN

Taş, av sezonunun ağustosta yeniden açılacağını belirterek, “Av sezonunun kapalı olduğu süre boyunca ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklandı. Vatandaşlarımızdan tabii ortamlara çıkmaları halinde daha hassas davranmalarını bekliyoruz. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda da gereken özenin gösterilmesini istiyoruz” dedi.