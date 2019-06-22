‘Atıktan Sanat’a oradan da çocuklara
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi’nden ilham alarak hayata geçirdiği ‘Atıktan Sanata’ projesini tanıttı. Emine Erdoğan, İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında oluşan atıkların sanat eserlerine dönüştürülmesi fikriyle ve geliri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Çocuk Destek Merkezleri’ne (ÇODEM) bağışlanmak üzere müzayede ile satışa çıkarılan 17 eserden üçünü de kendisi satın aldı.
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık Projesi’nden ilham alarak hayata geçirdiği ‘Atıktan Sanat’a projesinin tanıtım toplantısı yeni İstanbul Havalimanı’nda düzenlendi.
10 BİN TONLUK DÖNÜŞÜM
Toplantıda konuşan Emine Erdoğan, ilk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kurulduğunu ve bugüne kadar 10 ton atığın geri dönüştürülüp, bu çalışmalar sonucunda ‘botanik’, ‘moda’, ‘heykel’ ve ‘kullanılabilir ürün’ kategorilerinde çeşitli eserler ortaya çıktığını, bunların satışından elde edilecek gelirin, sosyal sorumluluk projelerine aktarılacağını belirterek şunları söyledi:
HERKES ŞAİRANE YAŞAYABİLİR
“Çöp ya da atık diye tabir ettiğimiz şeyler, aslında ömürlerini henüz tamamlamamış enerji kaynakları. Önemli olan, onlara farklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi bilmek. Sanat da, bu noktada bize önemli bir pencere açıyor. Tolstoy’un ifadesiyle ‘Sanat ne keyiftir ne avuntu ne de eğlence. Sanat yüce bir iştir. Sanat, insan yaşamındaki bilinçli bilgiyi, duygulara aktaran bir organdır.’
Burada sergilenen eserler, bize ölçülü bir hayatın da yaşam sanatı olduğunu gösteriyor. Yani herkes şair olamayabilir ama isterse herkes şairane yaşayabilir! Umuyorum ki bu vesileyle doğayı kurtarmanın yalnızca devletlerin ya da büyük organizasyonların işi olmadığını fark ederiz. Bireyler olarak, attığımız her adımın, tabiata maliyetini idrak ederiz. Büyük bir çevre kriziyle karşı karşıya olabiliriz. Fakat hayatlarımızda yapacağımız ufak değişiklikler, atacağımız tek bir adım, birçok yanlışın düzelmesine vesile olabilir.
PLASTİK OLMADAN YAŞAYABİLİRİZ
Toprağın kokusunu içimize çekmek, uçan kuşları görmek, dalga seslerini dinlemek, hayatın mücevherleridir. Eğer bu mücevherleri kaybedersek yersiz yurtsuz kalırız. O nedenle, her birimizin bu meseleye bir başkasının meselesi gibi değil, kendi öz meselesi olduğu bilinciyle yaklaşması gerekiyor. 21’inci yüzyılda, medeniyetlerin geride bırakacakları eser, plastik okyanusları ve çöp dağları olmamalı. Hiçbir maddi güç kuruyan gölleri, yok olan ormanları ve kaybolan türleri geri getiremez. Hiçbir para bize bir damla su yaratamaz.
Plastik şişeler, pipetler, naylon torbalar olmadan yaşayabiliriz. Fakat kirlenmiş su, kirlenmiş toprak ve kirlenmiş hava ile yaşayamayız. O nedenle, ben herkesi bir birey olarak günde ne kadar çöp ürettiğini gözlemlemeye davet ediyorum.” Fatma AKSU/İSTANBUL
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