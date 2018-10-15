‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’

BRUNSON ÖNCEDEN BİLİNİYORDU

“Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de CHP 2. Kurultayı’nda Büyük Nutkunu okumaya başladığı gün. Öyle görünüyor ki bu ülkeyi yöneten herkesin Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük nutkunun bir defa daha okuması gerekiyor. Pastör, ABD Başkanı Trump’ın ifadesiyle hiç de fena olmayan performansla 24 saatte Türkiye’deki bir hapishaneden alındı ve Beyaz Saray’a getirildi. Bunca hazırlık, bunca sürat, bu karşılamalar şunu gösteriyor; ABD tarafı Brunson’ın serbest bırakılacağını önceden biliyordu.

PAPAZ KAÇTI ZANNETTİNİZ

ABD Başkanı Trump, tüm bunları mümkün kıldığı için AKP Genel Başkanı Erdoğan’a herkesin huzurunda teşekkür etti ve Türkiye’ye karşı çok sert davrandık ve rehine olarak nitelediği Brunson’un serbest bırakılması için herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve fidye ödenmediğini de dünya kamuoyuna açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiçbir zaman böyle bir küçük düşürücü tiyatroya sahne olmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti, Beyaz Saray’da üçüncü dünyanın nadan diktatörlüklerinden birisi gibi alay konusu olmuştur.

Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti itibarını hiçe saydığınız için tarih ve gelecek kuşaklar sizi affetmeyecek. Elinizdeki papazla onların çektiği reste cevap verebileceğinizi zannettiniz, kaybettiniz. Siz bu oyunu kahvede oynadığınız papaz kaçtı zannettiniz. Siz tarihteki yerinizi savaş meydanlarında zafer kazanmış bir komutan veya düveli muazzamaya kafa tutmuş devlet adamı olarak değil, onların karşısında papaz kaçtı oynayıp kaybetmiş devlet adamı olarak anılacaksınız.

BANKACILIK KRİZİNİ TETİKLEMEK

Ekonomi çok hassas denge üzerindeyken, ani bir çakılmanın tüm işaretleri ortadayken, Türkiye’nin en büyük ikinci bankası üzerinden bir tartışma yürütülmek istenmektedir. Sanki bilerek ve istenerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir.

Bir de AKP Genel Başkanı’nın özellikle Almanya seyahatinden sonra bu İş Bankası hisseleriyle ilgili bu kadar iştahlı hale getiren nedir, merak ediyorum. Her şeyden önce Atatürk’ün vasiyetindeki iradesine saygısızlıktır. Atamızın kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ismini tabelalardan indirebilen, Atatürk’ün ismi olan stadyumları, havaalanlarını yıkıp yerine yaptıklarına Atatürk’ün ismini veremeyen zihniyet şimdi atamızın şahsi mirasına ve tapusuna göz dikmiştir. Saray Atatürk’ün mirasına göz dikmiş, onun tapusunu delme harekâtını başlatmıştır. Yapılmaya çalışılan şey; yağmadır, gasptır, eşkıyalıktır.

HUKUKİ VE SİYASİ ADIM ATARIZ

Kurucu genel başkanımızın iradesine ve milletimizin hukukuna yapılacak her türlü saldırı karşısında tüm hukuki ve siyasi adımları atarız.(Hangi girişimlerde bulunacaksınız) Her türlü hukuki ve siyasi girişimde bulunacağız dedim. Bunun sonunda direnme hakkı da var. İnşallah o noktaya gelmeyiz.

Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu’nun 3. Havalimanı ile ilgili açıklamalarına yayın yasağı getirilmiş. Bu açıklamalar büyük ölçüde Sayıştay incelemelerine dayanan açıklamalardı ve suç duyurusu niteliğindeydi. Biz savcıların harekete geçip bunu takip etmesini beklerken ilginçtir, sarayın sesine kulak veren hâkimler harekete geçmiştir. Muhalefet partisinin yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da artık mahkeme kararıyla yasaklanıyorsa o zaman bu ülkede hukuk devletinden söz etmek her geçen gün zorlaşıyor demektir.”

BU VEKİLLE GİDİP İPHONE’LARI İSTEYİN

ÖZTRAK, pastör Brunson’ın tahliyesinin ardından “Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık. Kaldık ya la ortada” diyen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un sözlerine ilişkin de şöyle konuştu: “ABD’ye tepki vermek için kırılan iPhone’lar var. Bu telefonlardan birisini kıran vekillerden birisi, Brunson iade edilince telefonların yenisini istemeye başlamış. Ama bence oynanan senaryoya inanan tüm vatandaşlarımız bu

vekille birlikte saraya gitsinler telefonlarının yenilenmesini talep etsinler. Nasıl olsa kriz bir tek sarayı etkilemiyor.”