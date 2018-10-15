‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’
GeriGündem ‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - ANKARA
15.10.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Atatürk’ün iradesine saygısızlık’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası hisseleriyle ilgili “Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerini eleştirerek, “Bu, Atatürk’ün vasiyetindeki iradesine saygısızlıktır. Sanki bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir” dedi. Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

BRUNSON ÖNCEDEN BİLİNİYORDU

“Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de CHP 2. Kurultayı’nda Büyük Nutkunu okumaya başladığı gün. Öyle görünüyor ki bu ülkeyi yöneten herkesin Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük nutkunun bir defa daha okuması gerekiyor. Pastör, ABD Başkanı Trump’ın ifadesiyle hiç de fena olmayan performansla 24 saatte Türkiye’deki bir hapishaneden alındı ve Beyaz Saray’a getirildi. Bunca hazırlık, bunca sürat, bu karşılamalar şunu gösteriyor; ABD tarafı Brunson’ın serbest bırakılacağını önceden biliyordu.

PAPAZ KAÇTI ZANNETTİNİZ

ABD Başkanı Trump, tüm bunları mümkün kıldığı için AKP Genel Başkanı Erdoğan’a herkesin huzurunda teşekkür etti ve Türkiye’ye karşı çok sert davrandık ve rehine olarak nitelediği Brunson’un serbest bırakılması için herhangi bir anlaşma yapılmadığını ve fidye ödenmediğini de dünya kamuoyuna açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiçbir zaman böyle bir küçük düşürücü tiyatroya sahne olmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti, Beyaz Saray’da üçüncü dünyanın nadan diktatörlüklerinden birisi gibi alay konusu olmuştur.

Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti itibarını hiçe saydığınız için tarih ve gelecek kuşaklar sizi affetmeyecek. Elinizdeki papazla onların çektiği reste cevap verebileceğinizi zannettiniz, kaybettiniz. Siz bu oyunu kahvede oynadığınız papaz kaçtı zannettiniz. Siz tarihteki yerinizi savaş meydanlarında zafer kazanmış bir komutan veya düveli muazzamaya kafa tutmuş devlet adamı olarak değil, onların karşısında papaz kaçtı oynayıp kaybetmiş devlet adamı olarak anılacaksınız.

BANKACILIK KRİZİNİ TETİKLEMEK

Ekonomi çok hassas denge üzerindeyken, ani bir çakılmanın tüm işaretleri ortadayken, Türkiye’nin en büyük ikinci bankası üzerinden bir tartışma yürütülmek istenmektedir. Sanki bilerek ve istenerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir.

Bir de AKP Genel Başkanı’nın özellikle Almanya seyahatinden sonra bu İş Bankası hisseleriyle ilgili bu kadar iştahlı hale getiren nedir, merak ediyorum. Her şeyden önce Atatürk’ün vasiyetindeki iradesine saygısızlıktır. Atamızın kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ismini tabelalardan indirebilen, Atatürk’ün ismi olan stadyumları, havaalanlarını yıkıp yerine yaptıklarına Atatürk’ün ismini veremeyen zihniyet şimdi atamızın şahsi mirasına ve tapusuna göz dikmiştir. Saray Atatürk’ün mirasına göz dikmiş, onun tapusunu delme harekâtını başlatmıştır. Yapılmaya çalışılan şey; yağmadır, gasptır, eşkıyalıktır.

HUKUKİ VE SİYASİ ADIM ATARIZ

Kurucu genel başkanımızın iradesine ve milletimizin hukukuna yapılacak her türlü saldırı karşısında tüm hukuki ve siyasi adımları atarız.(Hangi girişimlerde bulunacaksınız) Her türlü hukuki ve siyasi girişimde bulunacağız dedim. Bunun sonunda direnme hakkı da var. İnşallah o noktaya gelmeyiz.
Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu’nun 3. Havalimanı ile ilgili açıklamalarına yayın yasağı getirilmiş. Bu açıklamalar büyük ölçüde Sayıştay incelemelerine dayanan açıklamalardı ve suç duyurusu niteliğindeydi. Biz savcıların harekete geçip bunu takip etmesini beklerken ilginçtir, sarayın sesine kulak veren hâkimler harekete geçmiştir. Muhalefet partisinin yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da artık mahkeme kararıyla yasaklanıyorsa o zaman bu ülkede hukuk devletinden söz etmek her geçen gün zorlaşıyor demektir.”

BU VEKİLLE GİDİP İPHONE’LARI İSTEYİN

ÖZTRAK, pastör Brunson’ın tahliyesinin ardından “Amerika’yı protesto edeceğiz diye iPhone’u kırdık. Kaldık ya la ortada” diyen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un sözlerine ilişkin de şöyle konuştu: “ABD’ye tepki vermek için kırılan iPhone’lar var. Bu telefonlardan birisini kıran vekillerden birisi, Brunson iade edilince telefonların yenisini istemeye başlamış. Ama bence oynanan senaryoya inanan tüm vatandaşlarımız bu
vekille birlikte saraya gitsinler telefonlarının yenilenmesini talep etsinler. Nasıl olsa kriz bir tek sarayı etkilemiyor.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Polis 13 gün sonra içeride

'Oğlumuz torbacı' diye ihbar ettiler, 30 yıl istenince pişman oldular

'Tehlikenin atlatıldığını söyleyemeyiz'

Ne kadar evlilik o kadar nafaka