Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.11.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları

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Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları

Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı bulunan alımlarda 20 lisans mezunu hemşire ve 35 lise mezunu hemşire alımı yapılacak. Peki, başvuru koşulları ve gerekli evraklar neler? İşte detaylar.

Atatürk Üniversitesi, bünyesine en az lise mezunu olmak şartıyla ve KPSS puanı baz alınarak 55 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvuru koşulları ve gerekli evraklar neler? İşte detaylar.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS3 puanı esas alınacaktır.

Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Belirtilen özel şartları, başvuru tarihine kadar sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu

5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı

6- Adli sicil kaydı.

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (15.11.2018 / 29.11.2018) mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır.https://atauni.edu.tr/saglikarastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglikarastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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