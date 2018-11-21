Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte başvuru şartları
Atatürk Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı bulunan alımlarda 20 lisans mezunu hemşire ve 35 lise mezunu hemşire alımı yapılacak. Peki, başvuru koşulları ve gerekli evraklar neler? İşte detaylar.
Atatürk Üniversitesi, bünyesine en az lise mezunu olmak şartıyla ve KPSS puanı baz alınarak 55 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, başvuru koşulları ve gerekli evraklar neler? İşte detaylar.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.
Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS3 puanı esas alınacaktır.
Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.
ÖZEL KOŞULLAR:
1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Belirtilen özel şartları, başvuru tarihine kadar sağlıyor olmak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi
4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu
5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı
6- Adli sicil kaydı.
BAŞVURU:
Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (15.11.2018 / 29.11.2018) mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır.https://atauni.edu.tr/saglikarastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglikarastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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