Atatürk Havalimanı'nda iki sır uçak! Kayıp gazeteci ile ilgili yeni detaylar
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı’na Suudi Arabistan’dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim’den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor.
2 Ekim’de Suudi Arabistan'dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptığı ortaya çıktı. İlk uçağın Atatürk Havalimanı'nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan'a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi. HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi.
UÇAKLAR ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT
Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçağın Riyad merkezli özel VIP uçuşları düzenleyen bir şirkete ait olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad merkezli olan şirket, iş seyahatlerinde tercih ediliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de kaybolmasının ardından birer saat arayla Atatürk Havalimanı’na gelen Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 tipi HZ-SK2 iki uçak bu şirketin filosunda yer alıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle