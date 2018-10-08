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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İbrahim YILDIZ/DHA
08.10.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda iki sır uçak! Kayıp gazeteci ile ilgili yeni detaylar

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Atatürk Havalimanı'nda iki sır uçak! Kayıp gazeteci ile ilgili yeni detaylar

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı’na Suudi Arabistan’dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim’den sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için emniyet ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. 

2 Ekim’de Suudi Arabistan'dan HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptığı ortaya çıktı. İlk uçağın Atatürk Havalimanı'nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan'a havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi. HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrıldığı öğrenildi.

UÇAKLAR ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT

Atatürk Havalimanı'na inen 2 uçağın Riyad merkezli özel VIP uçuşları düzenleyen bir şirkete ait olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad merkezli olan şirket, iş seyahatlerinde tercih ediliyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de kaybolmasının ardından birer saat arayla Atatürk Havalimanı’na gelen Gulfstream 4 tipi HZ-SK1 ve Gulfstream G450 tipi HZ-SK2 iki uçak bu şirketin filosunda yer alıyor.

Atatürk Havalimanında iki sır uçak Kayıp gazeteci ile ilgili yeni detaylar


 

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