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    Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce ejderha yumurtası ele geçirildi!

    DHA
    12.04.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yurda sokulmaya çalışılan 802 adet ejderha tavuğu yumurtası ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yumurtaların kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı öğrenildi. Vietnam kökenli ejderha tavukları 2 bin dolara satılıyor.

    İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı’na Vietnam’dan gelen 3 yolcuyu şüpheli haraketleri üzerine takibe aldı. Bir süre takip edilen şüpheliler, uçaktan gelen bavullarını almalarının ardından gözaltına alındı. Şüpheliler Fatih B., Murat B. ve Murat T.'nin teslim aldığı bavullar açıldığında içinde 802 adet yumurta çıktı. Bavulların yumurtuların kırılmaması için özel olarak dizayn edildiği belirtildi.

    CİVCİV ÇIKARACAKLAR

    Yapılan araştırmada yumurtuların Vietnam kökenli ejderha tavuklarının yumurtası olduğu tespit edildi. Yumurtaların yurda sokulduktan sonra kuluçka makinelerine konularak civciv çıkarılması planlandığı tespit edildi. Dong Tao tavuğu olarak da adlandırılan Vietnamlı ejderha tavuğu 2 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Yumurtalarla birlikte yakalanan Fatih B., Murat B. ve Murat T. hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhafelet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

    Atatürk Havalimanında yüzlerce ejderha yumurtası ele geçirildi

    Atatürk Havalimanında yüzlerce ejderha yumurtası ele geçirildi

    Etiketler: ejderha yumurtası , gündem
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