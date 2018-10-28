Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü
Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada Türk Hava Yolları uçağına çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi.
Airporthaber'in haberine göre, Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada Türk Hava Yolları uçağına çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi.
Uçuşa gitmek üzere bulunduğu park pozisyonundan çıkarak taksi yapmaya başlayan Çin Havayolları'na ait uçak, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak kanatlarıyla yolcu köprüsünde bulunan THY uçağının kuyruğuna çarpacaktı.
Uçağın olması gereken çizgide hareket etmediğini gören TGS personeli, hızlı bir şekilde uçağın önüne geçerek pilotları uyararak olası bir kazayı önledi. Ödüle layık bu davranış sonrası TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, personeli arayarak teşekkür etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle