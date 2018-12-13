ATA AÖF vize sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS ara sınav sonuçları
ATA AÖF vize sonuçları az önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. Aralık ayının başında girdikleri sınavın sonuçlarını merak eden binlerce kişi, TC Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçları kolayca öğrenebilecek. İşte, ATA AÖF ara sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
ATA AÖF ara sınav sonuçları, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Türkiye genelinde onlarca merkezde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavlarına katılan binlerce kişi, ATA AÖF sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, sınavın ardından merak edilen bazı detaylar
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İTİRAZ NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 18 Aralık 2018 17:00'a kadar bize iletebilecek. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.
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