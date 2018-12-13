ATA AÖF vize sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS ara sınav sonuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.12.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

ATA AÖF vize sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS ara sınav sonuçları

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ATA AÖF vize sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS ara sınav sonuçları

ATA AÖF vize sonuçları az önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. Aralık ayının başında girdikleri sınavın sonuçlarını merak eden binlerce kişi, TC Kimlik Numarası ve şifre ile sonuçları kolayca öğrenebilecek. İşte, ATA AÖF ara sınav sonuçları ve detaylı bilgiler

ATA AÖF ara sınav sonuçları, Atatürk Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Türkiye genelinde onlarca merkezde gerçekleştirilen ATA AÖF sınavlarına katılan binlerce kişi, ATA AÖF sınav sonuçlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, sınavın ardından merak edilen bazı detaylar

ATA AÖF ARA SINAV SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İTİRAZ NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 18 Aralık 2018 17:00'a kadar bize iletebilecek. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Son 24 saatte ne oldu? (13.12.2018) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

 

 

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