ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgeleri yayımlandı | ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) üç ders sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Mezuniyet için en fazla üç dersi bulunan öğrencilerin katılım sağlayacağı sınavın giriş belgelerine, üniversitenin internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı giriş belgesi nasıl görüntülenir? ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte, sınava dair bilgiler.
Üniversite eğitimlerini açıktan tamamlayan ve mezuniyet için gün sayan ATA AÖF öğrencileri, üç ders sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından, Atatürk Üniversitesi AÖF üç ders sınavı takvimi öğrencilerin gündemine geldi. İşte, ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı giriş belgesi öğrenme ekranı ve sınav tarihi ile ilgili bilgiler.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavlarına giriş için gerekli belgeler, www.ataaof.edu.tr adresinden öğrenilecektir. Adaylar, sınav giriş belgelerine sisteme giriş yaparak kullanıcı adı ve şifreleri ile erişim sağlayacaklar.
SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SINAVDA YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKEN BELGELER
1. OBS üzerinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi
2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı, Süresi Geçerli Pasaport, Sürücü Belgesi)
Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacaklardır.
Ayrıca;
Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen takvime göre, ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da uygulanacak.
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