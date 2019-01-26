ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF güz dönemi final sınavları 19 - 20 Ocak tarihlerindeki oturumların ardından tamamlandı. Gözler şimdi on binlerce açıköğretim öğrencisini ilgilendiren sonuçların açıklanacağı tarihte. Bu hususta bilgi almak isteyen öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimi gören öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF güz dönemi final sınav sonuçlarına ait heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, ATA AÖF sınav sonuçlarına dair detaylar...
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ya da diğer adıyla ATA-AÖF güz dönemi final sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 23 Ocak 2019 tarihinde üniversite, söz konusunu sınavın sorularını ve cevaplarını yayımladı.
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak, ortalama olarak sınav sonrası 15 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya dair gelişme olduğu takdirde haberimizde aktaracağız.
ATA AÖF'TEN NASIL MEZUN OLUNUR?
(1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.
(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
(3) Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.
(4) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.
(5) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.
(6) AGNO’ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO’yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.
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