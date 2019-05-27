ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 11-12 Mayıs tarihlerinde final sınavları gerçekleşti. Finalde bekledikleri başarıyı yakalamayan öğrencilerin gözü, notlarını yükselme şansı yakalayacakları bütünleme sınavlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte, ATA AÖF bütünleme sınav takvimi ile ilgili detaylar.
Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimi gören öğrencilerin katılım sağladığı AÖF bahar dönemi final sınavlarının tamamlanması ile bütünleme sınavları gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takviminde bütünleme sınav tarihlerini yayınlamıştı. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavları ile ilgili bilgiler.
BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.
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