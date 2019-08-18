Aşure günü ne zaman başlıyor? İşte aşure tarifi ve püf noktaları

Türkiye’nin dört bir yanında aşure ayı olarak bilinen Muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. Hem çorbayı hem de tatlıyı andıran bu yiyeceğin hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı veriliyor.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure için gerekli malzemeler



Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin harmanlanması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure” adı veriliyor.

3 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı fasulye

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru üzüm

6 adet incir

6 adet kayısı

6 su bardağı şeker

3 tek karanfil (cezvede bir taşım kaynatılıp suyu dökülmüş)

Tarçın

Ceviz içi

Aşure nasıl yapılır?

Bir gece öncesinden buğday, fasulye ve nohut ayrı ayrı ıslatılır. Buğday iyice piştikten sonra ayrı ayrı pişirilmiş nohut ve fasulye de katılarak bir süre daha kaynatılır. Şeker ve yıkanmış üzüm ilave edilir. Küçük doğranmış incir, kayısı eklenir. Beş dakika daha pişirdikten sonra karanfil karışıma dâhil edilir. Pişen aşure sıcak sıcak kâselere alınır. Üzeri ceviz ve tarçın ile süslenir.



Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır.

Aşure püf noktaları

Aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir.

Aşure için en temel malzeme buğday. Aşurelik ya da keşkeklik olarak da bilinen buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra aşureyi pişirirken iyice haşlamalısınız.

Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.

Eğer aşureniz çok sulu olduysa biraz nişasta takviyesiyle kıvamını artırabilirsiniz. Nişasta, aşurenizi kaselere paylaştırıp soğumaya bıraktığınız sırada görüntüsünün bozulmasına da engel olacaktır.