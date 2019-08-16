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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Astsubaylık sonuçları açıklandı - MSÜ Astsubay adayları için kayıt ile ilgili açıklamalar

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Astsubaylık sonuçları açıklandı - MSÜ Astsubay adayları için kayıt ile ilgili açıklamalar

Astsubaylık sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı. Sonuçların yanı sıra astsubay meslek yüksekokulları adayları için kayıt ile ilgili açıklamalara yer verildi. Kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. İşte, MSÜ astsubaylık sonuç sorgulama sayfası ve detaylar

MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından;

a. Kayıt işlemleri 26 Ağustos-13 Eylül 2019 (Son Tarih 13 Eylül 2019 saat 18.00) tarihleri arasında,
b. Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında ilgili Astsubay Meslek Yüksekokulunda şahsen yapılacaktır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarına göre çağrı işlemleri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tarafından yapılacaktır. Kayıt yaptırma hakkı elde eden aday bilgileri 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren günlük olarak https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara ÖSYM tarafından yapılan 2019-MSÜ Sınavına müracaatta belirtikleri telefon numaralarından da çağrı yapılacaktır.

Kendisine internet üzerinden ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorundadır. İnternet adresindeki çağrı listesinde adı yer alan adaylardan, listenin yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde (çağrı/kayıt işlemleri mesai günlerinde yapılmaktadır) çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmeyen adayların veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılacak.

MSÜ ASTSUBAYLIK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI SIRASI ÖNCELİKLİ OLACAK

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelikle aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların öncelikli tercihleri dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılanlar MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

Öncelikli tercihlerinden sıra gelme ihtimali olan adaylar diğer tercihlerinde çağrı sırası gelse dahi son 5 iş gününe kadar öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletileceklerdir. Bu adayların çağrı sırası gelen tercihlerine yerleşme hakları saklı kalacaktır. Bu adaylarla ilgili açıklamalar 26 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

 

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