Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAssos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
GeriGündem Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
19.09.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Assos'ta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden Assos'ta, Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ile Doğu Roma (Bizans) döneminden kalma bin 500 yıllık 3 gözlü ocak bulundu.

Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda volkanik bir tepenin zirvesi ve yamaçlarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok topluma ev sahipliği yaptı.

ABD'li arkeologların 1800'lü yıllarda kazı yaptığı ilk antik kent Assos, uzun bir aranın ardından 1981'de yeniden kazılmaya başlandı. Bölgede Türk bilim insanlarınca 38 yıldır kazı çalışması yürütülüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kişilik ekiple 2019 yılı kazı çalışmalarının temmuz ayında başladığını söyledi.

Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Tarih Kurumu (TTK) ve ana sponsor İÇDAŞ'ın desteğiyle yürütülen, gelecek ay sona erecek bu yılki kazılarda önemli bilgi ve verilere ulaştıklarını anlattı.

Assosta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
Çalışma alanlarından birinin, kentin batı nekropolisinde yer alan ana kapının hemen gerisindeki Bizans dönemine ait yapılar olduğunu dile getiren Arslan, "Bu yapılardan biri 'Xenodochion' adını verdiğimiz, o dönemde han olarak kullanılan bir kompleks yapıydı. Bu yapı içindeki çalışmalarda başka dönemlere ait bir aslan heykeli parçası bulundu. Bu aslan heykeli büyük olasılıkla Helenistik döneme ait olmalı fakat daha sonra Bizans döneminde bir yapı içinde ikinci bir yapı malzeme olarak kullanıldığını biliyoruz." dedi.

Aslan heykelinin milattan önce 2'nci yüzyıldan kalma olduğunu değerlendirdikleri bilgisini veren Arslan, bunun da 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Assosta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu
"Üç gözlü" Bizans ocağı

Prof. Dr. Arslan, çalışma yürüttükleri bir başka bölgenin ise agora olduğunu belirtti.

Agoranın batısında yer alan Bizans yapılarındaki kazılarda da önemli bir buluntu elde ettiklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu:
"Yapıların birinin içinde o dönemde pişirme ocağı olarak kullanılan ve üzerinde aynı anda üç kapla pişirme yapılabilen bir ocak bulundu. Bu ocak tabii ki gerek biçim gerekse iyi korunmuş olması açısından, Bizans çağındaki gündelik yaşamı aydınlatması bakımından oldukça ilginç bir örnek. Milattan sonra 5'inci yüzyıl yani Bizans dönemine, yaklaşık bin 500 yıllık bir tarihe ait."

Assosta 2 bin 200 yıllık aslan heykeli bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Meteoroloji'den korkutan iddia ile ilgili açıklama
Cezaevinden izinli çıkıp genç kadını bu hale getirmişti! Suç makinesi çıktı
Mahkeme salonunda 'kediciklere' dönüp bunları söyledi
İstanbul’daki bu görüntüler şok etmişti! Yakalandılar…