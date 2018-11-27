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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Aziz ÖZEN - FIRAT ALKAÇ - İSTANBUL
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Askeri alana 25 metre kala düştü

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Askeri alana 25 metre kala düştü

İstanbul Sancaktepe’de eğitim uçuşu yapan helikopter, askeri alana sadece 25 metre kala bir sokağa düştü. Kazada 2’si subay, 2’si astsubay 4 asker şehit oldu, bir çavuş da ağır yaralandı. Görgü tanıklarından biri “Helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp boşluğa düştü” diyerek kazayı anlattı. Olay yerine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pilotların kimseye zarar gelmemesi için büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. Kahraman pilotların gayreti ve kaza sırasında sokakta kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

UH-1 tipi helikopter 2 subay, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşla Sancaktepe Samandıra’daki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan eğitim uçuşu için dün saat 10.32’de havalandı. Helikopter, 30 dakika sonra, 11.02’de acil olarak askeri bölgeye yöneldi. Ancak helikopter, askeri bölgeye bir sokak, yani yaklaşık 25 metre kala evlerin arasına düştü.

İstanbul'da helikopter düştü
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‘HAVADA BİRKAÇ KEZ DÖNDÜ’

Sokak sakinlerinden biri kaza anını şöyle anlattı: “Helikopter havada birkaç kez döndü, evin duvarına çarpıp, boşluğa düştü, binaya vursa giderdi. Polis geldi, bir yaralıyı hastaneye götürdüler. Yaralı askerin kaskını çıkardılar, gözlerini açtı, yumdu. Ambulans ve itfaiye geldi fazla yaklaşamadık.” Görgü tanıklarından Kiraz Cive, “Havada sallanarak geliyordu. Aşağıya doğru iniyordu, binaların arasında girdi ve pervaneleri duvarlara çarptı. Havadayken pervane kısmında duman gördüm. Yanlarına gittiğimde sadece bir asker hareket ediyordu. Kollarını oynatıyordu. Gözleriyle bize bakıyordu. Hemen yardım ettik” diye konuştu.

Askeri alana 25 metre kala düştü

‘CANLARINI FEDA ETTİLER’

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi, AFAD personeli ve askeri uzmanlar geldi. Bölgede polis ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kazada Kara Pilot Albay Gökselin Çaylan, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Eğitim Çavuşu Emre Vahit Bekli ve Uzman Çavuş Şahin Aslan şehit oldu, Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz da yaralandı. Enkazda sıkışan askerler, itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.
Helikopterin düştüğü Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’ndeki yakınında bir okul ve çocuk parkı da bulunan Fırtına Sokak’ta şans eseri kimse yoktu. Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, “Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu” dedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Askeri alana 25 metre kala düştü

DAHA ÖNCE DE ASKERİ UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bitişik mahalleye geçmişte de askeri hava araçları düşmüştü. 14 Şubat 1995 üsten havalanan Dornier 28D-2 tipi uçak Canan Sokak 9 numara yanında oynayan çocukların hemen yakınına düşmüş, kazada üç asker şehit olmuştu.

25 Mayıs 2010’da yine üsten havalanan T-182T Cessna tipi askeri uçak, Pir Sokak’a düşüp ters dönmüştü, kazada üç asker yaralanmıştı.

‘BÜYÜK ÇABA GÖSTERMİŞLER’

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Akar, kahraman pilotların hiç kimseye zarar vermeden acil iniş yapmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Sabah saat 10.32’de eğitim amaçlı kalkan iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetine başlamışlardır. Maalesef saat 11.02’de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. Kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda. Şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş çabasına girmişlerdir. Bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden, anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişlerdir. Maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte.”

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞ

ŞEHİT askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak’ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul’a gitti. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

EN SON ÜRETİMİ 1976’DA YAPILDI

DÜNYADA birçok ülke tarafından hâlâ kullanılmaya devam eden UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında Amerikan ordusunun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1’lerin o yıl üretim hattı kapandı. Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’ler Vietnam Savaşı’nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.

Askeri alana 25 metre kala düştü

ÖZELLİKLERİ

Ağırlık
Ağırlık Yüksüz: 2.363 kg

En yüksek kalkış ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk
Gövde: 12,77
Tamamı(rotorla): 11.62

Yükseklik: 4,42
Rotor çapı: 14,63 m
Mürettebat: 1-2

Taşıma kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En yüksek hız: 204 km/sa.

Hizmet tavanı: 3.840 m

Uçuş yüksekliği: 4.280 m

Menzil: Yaklaşık 510 km

TÜRKİYE’DEKİ UH-1 KAZALARI

TÜRKİYE’de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:

8 Kasım 2002 Bandırma 6. Ana Jet Üssü’ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2’si ağır 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

10 Nisan 2006 Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu.

10 Ocak 2011  Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga köyü Kapalıtepe mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

İSTANBUL’DA 20 YILDA 5 HELİKOPTER DÜŞTÜ

SANCAKTEPE’de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul’da düşen 5’inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan bundan önceki 4 kazada 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada 2’si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralandı, 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı’na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası’nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit oldu, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı. (DHA)

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