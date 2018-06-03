‘Arzum ittifakın Meclis’te de devam etmesi

ARİTMETİK DEĞİŞECEK

(CHP ve muhalefetten oy alma iddiaları) Yaptırdığım anketlere göre ikinci tura ben kalacağım gibi görünüyor. CHP’den düşünüldüğü kadar oy kaymıyor bize. CHP’nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni kayıyor. Erdoğan’ın oylarından şahsen kayma var. İç Anadolu’da 5 puan Erdoğan’ın şahsından bana gelmiş, partiye de 7 puan. Yüzde 47’nin üçte biri Tayyip Bey’e aidiyet hisseden bir seçmen kitlesi. Üçte biri onu seven ama yorgun olduğuna kanaat eden. Oyunu belki yeniden AK Parti’ye verecek bir seçmen kitlesi var. Bir de kaçmaya hazır bir seçmen kitlesi var. Bu üçte birin içinden bize ciddi bir oran geldi. Bizde MHP’nin oyu var. Merkez sağın, batılı oyu var. ‘Selçuklu coğrafyası’ dediğim, AK Parti’nin çok güçlü olduğu bu alanlardan biz milletvekili çıkaracağız. Muş, Diyarbakır ve Bingöl’den milletvekili çıkaracağız. Meclis’te aritmetik değişecek. Millet İttifakı çoğunluğu alır.

(Parlamenter sisteme dönüş vaatleri, liderler görüşmesi) Parlamentoda biz 301’i bulacağız. Kendimizi bağlamamız gerektiğini sahada gördüm. Onun için kendileriyle görüştüm randevulaştık, ziyaret edeceğim. Herkesin elinde bir taslak var.

(Seçim propagandası) Bir karartma uygulanıyor ama ‘beni çıkarın’ diye bir derdim yok. Ama bu kadar cılkının çıktığı bir dönemi ilk defa görüyoruz. Konvansiyonel metotları kullanıyorum ben de. Demirel dönemine geri döndük, bir şapkam yok. Tülbentim var.

KÜRT YARDIMCI NEDEN OLMASIN

(Cumhurbaşkanlığında kabinedeki isimler) Saadet Partisi’yle, CHP ve DP ile konuşacağız elbette. Bizim için de birlikte yol yürümüşsünüz, benim şahsi arzum bu ittifakın Meclis’te de devam etmesi. Çünkü parlamenter sisteme döneceksiniz. Bir takvim açıklayacaksınız ve o takvim neticesinde geri döneceksiniz. Dönme esnasında da doğal olarak önce referandum sonra başbakanlık sistemine geri dönüldüğü için tekrar seçim yapacaksınız. Kürt ve Alevi kökenli başkan yardımcıları neden olmasın?

(Cerrahpaşa’da dekanın istifası) Bir kupon arazi, iki Tayyip Bey vasatlığı seviyor. Bilime karşı rahatsızlığı var. Sayın İnce’nin ziyaretinden bu kadar alınılmasını da anlayabilmiş değilim.

EŞİT YARIŞMA ŞANSI VERİLMELİ

(Selahattin Demirtaş) Sayın Erdoğan hapse giderken yanında vardım kardeşim be. O zaman da aynı tavrı koymuştum. Selahattin Demirtaş hükümlü değil, sanık. En azından bizim bulunduğumuz pozisyonda bile bir eşit yarışma şansının verilmesi lazım.”