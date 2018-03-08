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    'Arşive baksın utanacaktır'

    Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
    08.03.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz” sözlerine yanıt verdi.

    Akşener, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın büyükelçi eşleri için düzenlediği toplantıya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Erdoğan’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

    “Sayın Erdoğan’a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı’yla kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.”

    Etiketler: iyi parti , Meral Akşener , gazetehaberleri , gündem
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