'Arşive baksın utanacaktır'

Akşener, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın büyükelçi eşleri için düzenlediği toplantıya katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Erdoğan’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:



“Sayın Erdoğan’a tavsiyem arşive bakmasıdır. Gerçi ittifak arayışımız olmadığı için muhatabı da biz değiliz. Ama kendi grubunun dışında kalan herkesi çürük yumurta olmakla suçlamak büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Arşive bakmasını tavsiye ederim. Orada MHP Genel Başkanı’yla kendisinin nasıl birbirlerine çürük yumurta muamelesi yaptıklarını görüp muhtemelen utanacaktır.”



