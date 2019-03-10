Arnavutköy'deki televizyon ve bilgisayar hÄ±rsÄ±zlarÄ± kamerada
ArnavutkÃ¶y'de bir iÅŸ yerinden bilgisayar ve LCD televizyon Ã§alan hÄ±rsÄ±zlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re Merkez Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir iÅŸ yerinden bilgisayar ve LCD televizyon Ã§alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine zerine ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Polis ekipleri gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye aldÄ±. GÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerindeki 4 hÄ±rsÄ±zdan birinin M.A. olduÄŸunu belirleyen ekipler, M.A.'yÄ± ArnavutkÃ¶y Bolluca Mahallesi'nde 26 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. M.A. Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. Polisin diÄŸer ÅŸÃ¼phelileri arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.
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