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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.01.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Arkadaşları 'şişko' deyince... İnanılmaz değişim

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Arkadaşları 'şişko' deyince... İnanılmaz değişim

VAN’da lise öğrencisi Yusuf Diyar Öngün (16), arkadaşları, kendisiyle ’şişko’ diye dalga geçince kendi uyguladığı diyetle 6,5 ay gibi kısa bir sürede 53 kilo verdi. 123 kilodan 70 kiloya inen Öngün, kilolardan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Merkez Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde oturan Özel Uğur Temel Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Yusuf Diyar Öngün, uyguladığı diyet sayesinde 6,5 ay gibi kısa sürede 53 kilo verdi. Tıbbi bir operasyon geçirmeden 123 kilodan 70 kiloya inen Öngün, fazla kilolardan kurtulduğu mutlu olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yiyeceklerin kalorilerini araştırıp diyet yapmaya başladığını ve bu sayede kilo verdiğini belirten Öngün, "Kiloluyken sınıftan çıkmaya utanırdım. Bir gün sınıfta askerlik anılarını sorduğum öğretmenim bana, ’Kilolu olduğun için sana çürük raporu verirler’ deyince, sınıftaki arkadaşlar bana gülüp ’şişko’ demeye başladı. O günden sonra kilo vermeye karar verdim ve internette diyetle ilgili araştırma yapmaya başladım. Hangi yiyecekte, meyve ve sebzede kaç kalori olduğunu, metabolizmanın nasıl hızlandığını araştırdım. İlk başta benim kendime güvenim yoktu. ’Bunu yapamam’ dedim. Gerçekten ben aşırı yemek yiyordum. Aşırı derecede etli yemek ve kola tüketiyordum. Diyete başladıktan sonra bir haftada 10 kilo verince, ailem endişelenip beni diyetisyene götürmek istedi. Ben kabul etmedim. Ben her yemekten sonra iki adet kayısı yiyordum. Yağlı yiyeceklerden, unlu mamullerden uzak durdum. Genellikle sebzeli yemeklere yöneldim. Yağsız ürünleri tüketmeye başladım. Bunları yaptıktan sonra gerçekten hedefime ulaştım. Şu an çok rahatım, çok da iyiyim" dedi.

’KİLOLUYKEN ARKADAŞLARIM BANA SELAM VERMİYORDU’

Daha önce kendisine selam vermeyen arkadaşlarının, kilo verdikten sonra kendisini arayıp özür dilediğini anlatan Öngün, "Arkadaşlarım bana yaklaşmaya çalışıyor. İnanmıyorlardı bu kadar kilo vereceğime. Kiloluyken benimle dalga geçenler, şimdi görüp utanıyor. Şu an sağlığım çok iyi. Çok mutluyum. Bundan sonra da bu kilomu hep korumaya çalışacağım" diye konuştu.

’OĞLUMUN HAYALİNDE OYUNCU OLMAK VAR’

Belediyede memur olarak çalışan baba Serhat Öngün, 6,5 ay gibi kısa sürede 53 kilo veren oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum yemek yerken, hiçbir zaman bizi dinlemedi. Okulda arkadaşları tarafından dışlandıktan sonra kendisi diyet yapmaya başladı. Diyetisyene de götürdüm, ama diyetisyen programını dinlemedi. Kendisi, yağlı yemeklerden ve unlu mamullerinde uzak durdu. Genelde sebzeli yemekleri yedi. Şu an sağlığı çok iyi. Oğlumun hayalinde oyuncu olmak var. Ben de diyorum ki; üniversiteyi bitir, sonra oyuncu olursun" dedi.

Arkadaşları şişko deyince... İnanılmaz değişim


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