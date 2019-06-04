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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
04.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arifede AB ve KKTC mesaisi

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Arifede AB ve KKTC mesaisi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün ilk olarak Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’u, daha sonra da KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.

Erdoğan’ın Dimitris Avramopoulos’la görüşmesi saat 14.00’te başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Basına kapalı yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Görüşmede AB Parlamento seçimleri başta olmak üzere mülteci sorunu ve Türkiye AB ilişkilerindeki ana başlıklar ele alındı.

Arifede AB ve KKTC mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonraki konuğu göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar oldu. Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşmede, ekonomik olarak zor günler geçiren KKTC’nin Türkiye ile olan Ekonomik Mali Protokolü’nün yenilenmesi talebi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları ile Kıbrıs’taki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. 

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