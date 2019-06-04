Arifede AB ve KKTC mesaisi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün ilk olarak Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’u, daha sonra da KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.
Erdoğan’ın Dimitris Avramopoulos’la görüşmesi saat 14.00’te başladı ve yaklaşık bir saat sürdü. Basına kapalı yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Görüşmede AB Parlamento seçimleri başta olmak üzere mülteci sorunu ve Türkiye AB ilişkilerindeki ana başlıklar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonraki konuğu göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar oldu. Vahdettin Köşkü’ndeki görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşmede, ekonomik olarak zor günler geçiren KKTC’nin Türkiye ile olan Ekonomik Mali Protokolü’nün yenilenmesi talebi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları ile Kıbrıs’taki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
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