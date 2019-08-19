Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı! Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığınca yapılacak Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı. Bugün başlayan başvurular 2 Eylül'de sona erecek. Peki, Arabuluculuk Sınavı ne zaman?
Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında, arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavı 24 Kasım'da yapılacak. İşte, Arabculuculuk Sınavına ilişkin ayrıntılar...
Edinilen bilgiye göre, başvurular, elektronik ortamda "e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza" kullanılarak, UYAP Arabulucu Portalı üzerinden yapılacak.
Son başvuru tarihi 2 Eylül olan sınava, zorunlu arabuluculuk eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları girebilecek.
Sınavda başarılı olan 5 bin kişi arabulucu olarak görev alacak.
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