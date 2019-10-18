Ara tatilde telafi eğitimi
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Suriye sınırındaki ilçelerde eğitime ara verilen okullardaki öğrencilerin eksiklerinin kapatılması için alınan önlemleri açıkladı.
Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi: “Bütün okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi olacak. Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz, başka bir okula nakil gitmek isterlerse, e-Okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgâh kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtlarını yapabileceğiz. Okul değişikliği yapan öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edebilmesi için gereken tedbirler alındı. Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapıldı. Öğrencilerimizin farklı okullarda pansiyona yerleştirilebilmesi, farklı yerleşim yerlerinde taşımalı eğitimden yararlanabilmesi için de gerekli tertibat alındı.”
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