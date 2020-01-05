Ara tatil ne zaman? Okullar ikinci ara tatile ne zaman girecek?

Ara tatil tarihi hakkındaki araştırmalar, yeni yılın ardından hız kazandı. Ara tatil tarihin merak eden öğrenciler, konuya dair MEB'ten açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. İşte, MEB ara tatil takvim programı...

Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BESLENME EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Nestlé, işbirliğiyle 2012 yılından bu yana ‘Sağlıklı Adımlar’ projesini yürütüyor. İlkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine yönelik projede çocuklar, yılda 32 saatlik bir eğitimle, beslenme ve fiziksel aktivitenin temel prensiplerini öğreniyor, gıda konusunda pozitif bir yaklaşım geliştiriyor, yeme ve içme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılması konusunda tavsiyeler alıyor. Projeyle, 2012’de 50 okulda yılda 9 bin çocuk ve 18 bin veliye erişildi. Etki alanı her yıl arttırılan proje, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonu itibariyle toplamda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. Projeye, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Van ve Kars eklendi. Bir yılda 17 şehirdeki 172 okulda, yılda 1140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin veliye ulaşılması planlanıyor.

Projenin etkisi her yıl proje öncesi ve sonrası testlerle ölçülüyor. Beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki bilgi düzeyinde iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19.1, çocuklarda ise yüzde 19.6 düzeyinde oldu. Geçen yılki sonuçlara göre bilgi düzeyindeki iyileşme öğretmenlerde yüzde 34, çocuklarda ise yüzde 25 oldu. Bilgi artışına, davranışsal değişiklik de eşlik ediyor. Çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içiyor, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapıyor.