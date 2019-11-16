Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatile başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini sevinçle karşılayan öğrenciler, ara tatilin biteceği ve okulların açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?
Ara tatilin başlamasının ardından, tatilin bitiş tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrencilere yönelik hazırladığı etkinlikleri yapan öğrenciler, bir yandan da okulların açılacağı tarihi araştırıyor. İşte, ara tatilin biteceği tarih...
OKULLAR O TARİHTE AÇILACAK
"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ARA TATİL ETKİNLİKLERLE GEÇECEK
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak. Ara tatilde öğrenciler karne almayacak ve bu dönemi verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde etkinlikler düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk ara tatilde öğrencilere yönelik "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı"nı hazırladı.
Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.
Öğrenci ve velilerin illerde yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler, ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.
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