Ara Güler'in yeni Durağı Roma

“Ben fotomuhabiriyim, fotoğrafçı değilim. Kati surette sanatçı da değilim. Ben gördüğümü çekerim. Fotoğrafçıyla fotomuhabiri çok farklıdır. Fotomuhabiri bomba patladığı zaman bombaya giden adamdır. Fotomuhabiri tarihi makinesiyle yazan adamdır” diyen Ara Güler’in ikonik fotoğraflarının dünya turnesi İtalya’yla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve geçen yıl nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan İtalya’nın başkenti Roma’da önceki akşam açıldı. 2018 yılında 90 yaşında hayata veda eden Ara Güler’in eserlerini dünyaya taşımayı amaçlayan sergi, daha önce Londra Saatchi Galeri, Paris Polka Galeri, Kyoto Tofuku-ji Tapınağı ve New York’ta Alexander Hamilton Custom House’da açılmış ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştı.



3 Mayıs tarihine kadar Roma’da Trastevere Müzesi’nde açık kalacak Ara Güler sergisinin ön izlemesi 29 Ocak sabahı gerçekleştirildi. Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin tarafından basın mensuplarına Ara Güler ve serginin önceki durakları hakkında bilgi verildi.



SİYAH BEYAZ İSTANBUL



Ön izlemenin ardından, akşam resmi açılış töreni gerçekleşen sergiye gerek İtalyan basını gerekse sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Törende Esenli ve Alptekin’in yanı sıra, Roma Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo ve İtalya Kültür Varlıkları Kurul Başkanı Maria Vittoria Marini Clarelli de yaptıkları kısa konuşmalarda Ara Güler sergisini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılışa ayrıca Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalyan Milletvekili Valentino Valentini, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin Başdanışmanı Debora Lepre, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Ferrero Roche Türkiye Başkanı Aldo Kaslowski’nin yanı sıra Roma’nın iş ve sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Ziyaretçiler, serginin herkesi İstanbul’a seyahat etmek konusunda heyecanlandıracağını vurgularken, aynı zamanda Ara Güler’in çalışmaları ve hayatı ile ilgili detaylı bilgi almaya çalıştılar. Roma’da tarihi şehrin merkezindeki Trastevere Müzesi’nde yer alan sergide, Ara Güler’in 1950’ler ve 60’lardan İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, aralarında Federico Fellini, Antonio Tabucchi, Bernardo Bertolucci, Sophia Loren gibi isimlerin de bulunduğu portreler seçkisi ön plana çıkıyor. Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah, Roma hizmet sponsorluğunu Pirelli’nin üstlendiği serginin resmi havayolu sponsoru ise THY.



