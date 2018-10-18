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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
18.10.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Ara Güler'in çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

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Ara Güler'in çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

Usta Foto Muhabiri Ara Güler, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızasını olmasının yanında Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsaldaki Geyre Mahallesi'nde Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti'nin bulunmasını sağladı. Ara Güler'in 60 yıl önce çektiği fotoğraflarda yer alan köylülerden Mehmet Çetintepe, "Bölgemize büyük katkıları oldu. Fotoğraf çektiği alanda oynadığım için beni de çekmiş. Şimdi baktığım zaman büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

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  • Usta fotoğrafçı Ara Gülerin unutulmayan kareleri
  • Usta fotoğrafçı Ara Gülerin unutulmayan kareleri
  • Usta fotoğrafçı Ara Gülerin unutulmayan kareleri
  • Usta fotoğrafçı Ara Gülerin unutulmayan kareleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydın'ın Geyre Mahallesi'ne bir baraj açılışı için gazeteci olarak giden, dönüşte de yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Roma sütunlarının, tarihi eserlerin köylüler tarafından kullanıldığını gören Ara Güler, tarihi lahitlerden üzüm şırası süzüldüğüne bile tanık oluyor.

Ara Güler, şaşkınlık içinde köyü fotoğraflamaya başlıyor bir yandan da köyün geçmişini araştırıyor ancak hiçbir bilgiye ulaşamıyor. Çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderse de beklediği ilgiyi göremiyor. En sonunda fotoğrafları dünyaca ünlü Times Dergisi'ne gönderiyor.

Ara Gülerin çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

Times Dergisi'nin yönetimi, Ara Güler'den fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini istiyor. Ara Güler aynı köye giderek renkli fotoğraflar çekiyor. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırıyor. ABD'den gelen arkeologlar Geyre'de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Kenan Erim, Afrodisias Antik Kenti'ne gelip hayran olduktan sonra, 1961 yılında kazı çalışmalarına başlıyor.

Ara Gülerin çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

TARİHE TANIK EDEN KÖYLÜLER KONUŞTU

Ara Güler, çektiği o fotoğraflarla Geyrilerin hayatlarını da değiştirdi. Bölge turizme kazandırıldı, kültür mirası olarak seçildi ve tüm dünyanın bölgeyi tanımasına neden oldu. Şimdilerde Afrodisias Antik Kenti içerisinde kalan evlerini, yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşıyan köylülerden Aral Güler'i çocuk yaşta görenler yaşadıklarını anlattı. Büyük sanatçının 1958 yılında çektiği tarihi fotoğraflarda kendisinin de bulunduğu söyleyen Mehmet Çetintepe, şunları söyledi:

Ara Gülerin çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

"Bölgemize büyük katkıları oldu. Ara Güler, burayı yolunu kaybederek buldu. Sonradan Prof. Dr. Kenan Erim ile konuşup bölgenin tarihi eser olarak ortaya çıkmasını sağladı. O zaman bizim evlerimiz ören yerinin içerisindeydi. Bu evlerimiz istimlak edildi, boşaltıldı biz de yeni evlerimize taşındık. Ara Güler sadece bize değil çevremizdeki köylere de büyük katkı verdi. Bizim köyden 20 kişi bu tarihi antik kentte çalışıp, emekli oldu. Bunun yanı sıra kazılarda 300 köylü görev alıyordu. Onlar da emekli oldu. Köylüler büyüm mermer küpleri pekmez ve şarap yapmak için kullanırdı. Sütunları ve sütun başlarını evlerinde kullanırlardı. Sonradan bunlar müzeye teslim edildi."

Ara Gülerin çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

Köylülerden Erol Çetintepe ise "Ara Güler'i kazı evine geldiği zaman gördüm. Burayı ziyaret ederdi. Onun sayesinde bölgemizi dünya tanıdı. Binlerce turist geldi" dedi. Geyre yeni yerine taşınsa da tarihi eserlerin kullanımının da sürdüğü ortayla çıktı. Tarihi duvar taşının köy meydanında dibek taşı olarak kullanılması dikkat çekti.

Ara Gülerin çektiği bu kareyle hayatları değişmişti... O çocuk konuştu

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