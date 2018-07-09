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    AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte AÖL sonuç tarihi

    Hürriyet Haber
    09.07.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavı 7 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınav sonuçları öncesinde bir tahmin yürütmek isteyen açık lise öğrencileri şimdi AÖL soruları ve cevaplarını bekliyor. Peki, AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı? Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 3. dönem sınavları ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki takvimine göre AÖL sonuçları 31 Temmuz’da erişime açılacak. Sınav sonuç tarihinden önce bir varsayımda bulunmak isteyen öğrenciler, sık sık ‘AÖL soru ve cevapları yayımlandı mı?’ sorusunu gündeme getiriyor.

    AÖL soru ve cevapları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

    Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

    Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

     

    Etiketler: aöl sonuçları
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