AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? | MEB AÖL 2. dönem soru ve cevap anahtarını yayımlandı
Ortaöğretim eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Öte yandan, MEB, üç oturumda gerçekleştirilen AÖL 2. dönem soru ve cevaplarını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuç tarihi ve AÖL soru ve cevapları ile ilgili detaylar.
MEB, tarafından 6-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde AÖL sınav sonuçları açıklandığı zaman öğrencilerin erişimine açılacak. MEB internet sitesi üzerinden Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem soru ve cevaplarını yayımladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açılacak? İşte, AÖL soru ve cevapları ve sınavla ilgili merak edilenler.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6-7 Nisan tarihleri arasında üç oturumda gerçekleştiriken AÖL (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 2. dönem soru ve cevaplarını internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. . AÖL 3. dönem sınavına ait sorular ve cevapları görmek için aşağıdaki linklere tıklayın.
AÖL 2018-2019 2. DÖNEM SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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